Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ιανός”: Συνδρομή του στρατού σε πληγείσες περιοχές

Με προσωπικό και μέσα συνδράμει ο ελληνικός στρατός στις περιοχές που επλήγησαν από τον κυκλώνα «Ιανό». Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), ο στρατός ξηράς προχώρησε στη διάθεση προσωπικού και μέσων στις πληγείσες περιοχές, κατόπιν έγκρισης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Καρδίτσας, ο στρατός διέθεσε 8 αξιωματικούς και 15 οπλίτες, 3 μπουλντόζες, 2 εκσκαφείς τάφρων, 2 ρυμουλκά οχήματα μεταφοράς μηχανημάτων, έναν φορτωτή γαιών καθώς και 4 ανατρεπόμενα οχήματα. Επίσης, ο στρατός παρασκευάζει καθημερινά 700 μερίδες φαγητού για τους πληγέντες της περιοχής της Καρδίτσας.

Στην Κεφαλλονιά, ο στρατός διέθεσε 2 αξιωματικούς και 10 οπλίτες, 2 οχήματα γενικής χρήσης, 2 μπουλντόζες, 2 εκσκαφείς τάφρων και 4 ρυμουλκά οχήματα μεταφοράς μηχανημάτων. Επιπλέον, το προσωπικό του 747 Ειδικού Τάγματος Μηχανικού παρείχε τις πρώτες βοήθειες και απεγκλώβισε ηλικιωμένη σε πληγείσα περιοχή της Κεφαλλονιάς.