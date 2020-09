Πολιτική

Αμετανόητος Ερντογάν: θα προστατεύσουμε τη “Γαλάζια Πατρίδα”

Εμπρηστικές δηλώσεις κι από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, με αφορμή την επέτειο από τη ναυμαχία της Πρέβεζας.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μόλις λίγα 24ωρα μακριά από την ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής που θα εξετάσει το ενδεχόμενο της επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία, λόγω των προκλητικών της ενεργειών στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την έντονη κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο για την έναρξη διαλόγου Ελλάδας – Τουρκίας, η Άγκυρα δεν φαίνεται διατεθειμένη να σταματήσει την προκλητική της ρητορική.

Με αφορμή την επέτειο από την ναυμαχία της Πρέβεζας τον Σεπτέμβριο του 1538, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν, θυμήθηκε και πάλι την «Γαλάζια Πατρίδα».

«Σήμερα ως μια από τις 10 χώρες που μπορούνα σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν πολεμικά πλοία, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις ναυτικές μας δυνάμεις και να προστατεύουμε τη "Γαλάζια Πατρίδα" για να ενισχύσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης στους συμμάχους μας και να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας», είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια και ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, δηλώνοντας πως «οι πρόσφατες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο έδειξαν ότι το να διαθέτει η χώρα μας σύγχρονες ναυτικές δυνάμεις είναι ζωτικής σημασίας».

«Το Πολεμικό Ναυτικό μας θα φτάσει σε ισχυρότερο επίπεδο με την ολοκλήρωση των νέων σχεδίων που κατασκευάζονται από την αμυντική βιομηχανία της χώρας μας. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε με αποφασιστικότητα τα συμφέροντά της σε όλες τις θάλασσες, ειδικά στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα» κατέληξε στην δήλωσή του ο κ. Ακάρ.