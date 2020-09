Κοινωνία

Φωτιά στο Λαύριο

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

(εικόνα αρχείου)





Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βρωμοπούσι Λαυρεωτικής.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 112 οχήματα.

Στην επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση .