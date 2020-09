Κοινωνία

“Ξερίζωσαν” εκατοντάδες δενδρύλλια κάνναβης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι... καλλιεργητές των δενδρυλλίων κάνναβης είχαν εγκαταστήσει ειδικά διαμορφωμένο παρατηρητήριο κοντά στην φυτεία.

Οργανωμένη φυτεία, με εκατοντάδες δενδρύλλια κάνναβης, εντόπισαν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών, στην περιοχή Καρούσι, των Καλαβρύτων, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των καλλιεργητών της φυτείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει για τη υπόθεση, πραγματοποίησαν έρευνες στην περιοχή, όπου βρήκαν 710 δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και εξοπλισμό για την ανάπτυξη και την υδροδότηση της καλλιέργειας.

Επίσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι καλλιεργητές των δενδρυλλίων κάνναβης είχαν εγκαταστήσει ειδικά διαμορφωμένο παρατηρητήριο κοντά στην φυτεία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα υπολογιζόμενα παράνομα κέρδη, σε περίπτωση τελικής διάθεσης των προϊόντων κάνναβης, υπολογίζονται σε 1.500.000 Ευρώ (αφορά συγκομιδή 500 κιλών κάνναβης).

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, διενεργούνται έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών καλλιεργητών.