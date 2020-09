Οικονομία

Αχτσιόγλου: Fake προστασία της πρώτης κατοικίας από τη ΝΔ

Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει ότι παρά τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, δεν θεσμοθετήθηκε κανένα μέτρο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Οικονομικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, σε δήλωση της, υποστηρίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ, δήλωνε με στόμφο ότι “δεν θα γίνει κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του 2020”, όμως στην πραγματικότητα δεν νομοθέτησε καμία οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας. Απέναντι σε αυτή τη στάση της κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. κατέθεσε τροπολογία για την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας μέχρι τις 31/12/20».

Και συνεχίζει η κυρία Αχτσιόγλου, «Όσο για τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού:

-Η αλήθεια είναι ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών αποφάσισε μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο πτωχευτικός της Ν..Δ – ο οποίος και επισήμως καταργεί κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας - να μην προχωρούν πλειστηριασμοί μόνο σε ευάλωτα νοικοκυριά. Για να χαρακτηριστεί κάποιος “ευάλωτος” θα πρέπει να έχει ατομικό εισόδημα έως 7.000 ευρώ. Άρα ακόμη και αυτή η απόφαση αφορά πολύ περιορισμένο πλήθος.

-Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και αν κάποιος θεωρείται ευάλωτος θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στην τράπεζα που να το αποδεικνύει και να ζητά ρύθμιση, με την τελική απόφαση να επαφίεται στην τράπεζα. Δεν υπάρχει καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία ούτε εξάλλου και θεσμικό πλαίσιο όπως ήδη επισημάναμε.

-Η αλήθεια είναι ότι ούτε το περίφημο πρόγραμμα “Γέφυρα” της Ν.Δ. παρέχει καμία προστασία της πρώτης κατοικίας σε όσους έχουν κόκκινα δάνεια, πάρα μόνο προσωρινή επιδότηση δόσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία.

-Η αλήθεια είναι ότι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας γίνονται αυτή τη στιγμή στη χώρα εν μέσω πρωτοφανούς υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.

-Η αλήθεια είναι ότι η απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ακόμη και σ’ αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που δοκιμάζουν την κοινωνία μας είναι η ρευστοποίηση της περιουσίας των δανειοληπτών και η ικανοποίηση των πιστωτών. Τίποτα άλλο».