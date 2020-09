Κόσμος

“Για τα σκίτσα του Μωάμεθ” η επίθεση στο Charlie Hebdo

Ο βασικός ύποπτος της επίθεσης με μπαλτά «ομολόγησε την πράξη του».

Ο βασικός ύποπτος της επίθεσης με μπαλτά, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι χθες μπροστά από τα παλιά γραφεία της σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo στο Παρίσι, «ομολόγησε την πράξη του», κατά τη διάρκεια της κράτησής του, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην έρευνα.

Ο άνδρας αυτός, γεννηθείς στο Πακιστάν κι ηλικίας 18 ετών, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, «ομολόγησε την πράξη του, την οποία συνδέει με την αναδημοσίευση σατιρικών σκιτσών (του προφήτη Μωάμεθ από τη Charlie Hebdo) κάτι το οποίο δεν ανέχθηκε», συμπλήρωσε μία από αυτές τις πηγές.

Την ίδια ώρα, ένας εκ των υπόπτων που συνελήφθη κοντά στο σημείο του εγκλήματος αφέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με δικαστικές πηγές που μίλησαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Εξάλλου, σύμφωνα με την πηγή που μίλησε στο Reuters, συνελήφθη άλλος ένας άνθρωπος, από το κοντινό περιβάλλον του φερόμενου δράστη, που πιστεύεται πως είναι πρώην συγκάτοικός του σε ένα ξενοδοχείο βόρεια του Παρισιού.

Επτά άνθρωποι παρέμεναν υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή στο Ρόιτερς, ο φερόμενος δράστης συνεργάζεται με την αστυνομία.

Δύο εργαζόμενοι στην εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Premiers Lignes τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Και οι δύο χειρουργήθηκαν χθες το βράδυ και νοσηλεύονται σε διαφορετικά νοσοκομεία, είπε στο Franceinfo ο Λικ Ερμάν, εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας παραγωγής, η οποία ετοίμαζε ένα ντοκιμαντέρ για τη Charlie Hebdo.

«Τραυματίστηκαν σοβαρά στο πρόσωπο. Η επίθεση ήταν απίστευτα βίαιη», περιέγραψε ο Ερμάν. «Ήθελε πραγματικά να σκοτώσει».