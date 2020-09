Κοινωνία

Κορονοϊός: Στο ΦΕΚ τα έκτακτα μέτρα στην Αττική – Οι ΚΑΔ και τα πρόστιμα

Ποιες επιχειρήσεις αναστέλλουν την λειτουργία τους. Τα ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι κανόνες λειτουργίας σε λαικές αγορές.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα απόφαση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19 στην Αττική που αφορά στο χρονικό διάστημα από σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 4 Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με την απόφαση αναστέλλεται η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες και υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρεται ζωντανή μουσική:

Υπηρεσίες μπαρ που παρέχονται από χορευτικό κέντρο (ΚΑΔ 56301001).

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ (ΚΑΔ 56301009).

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καφωδείο (ΚΑΔ 56301010).

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-μπουάτ (ΚΑΔ 56301011).

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-ντισκοτέκ (ΚΑΔ 56301012) και

Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών (ΚΑΔ 90041009).

Σημειώνεται ότι η αναστολή λειτουργίας στις παραπάνω επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού.

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις

Τίθεται ανώτατο όριο 9 συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή συνάθροιση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, (με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020, Α' 131). Ειδικώς σε γάμους, βαπτίσεις, κηδείες, καθώς και τις συνδεόμενες με τις τελετές αυτές δεξιώσεις ή άλλες εκδηλώσεις τίθεται ανώτατο όριο 20 συμμετεχόντων.

Το μέτρο δεν αφορά στη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τη λειτουργία θερινών κινηματογράφων και τη διενέργεια πρακτικών δοκιμασιών που διεξάγονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) σε ανοικτούς χώρους.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται κυρώσεις 150 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις ή στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν εκδηλώσεις, από 3.000 έως 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων για 15 ημερολογιακές ημέρες.

Κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01.

Οι δραστηριότητες των παραπάνω επιχειρήσεων επιτρέπονται μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery), τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) τηρουμένης της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των πελατών, καθώς και drive-through και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων που ασκούν τις δραστηριότητες που καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της συγκεκριμένης απόφασης.

Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη αφορά και στις όμοιες δραστηριότητες που παρέχονται εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων είναι 6 άτομα.

Σε περίπτωση παράβασης οι κυρώσεις φτάνουν το πρόστιμο των 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας μέχρι και 20 ημερολογιακές ημέρες.

Αναστολή λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης αγαθών

Η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ, κάβες, καπνοπωλεία, παντοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, αναστέλλεται από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους αυτόματους πωλητές αγαθών, εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών.

Ωστόσο επιτρέπονται οι εργασίες προετοιμασίας, παραγωγής και συντήρησης από το προσωπικό εργασίας των παραπάνω επιχειρήσεων.

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά παράβαση της νομοθεσίας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Προσωρινή αναστολή πραγματοποίησης συναυλιών και λειτουργίας χειμερινών κινηματογράφων και θεάτρων, καθώς και θερινών θεάτρων

Αναστέλλεται προσωρινά η πραγματοποίηση συναυλιών σε οποιονδήποτε χώρο, η λειτουργία κινηματογράφων και θεάτρων για τους σκοπούς διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων, καθώς και η διεξαγωγή πάσης φύσεως παραστατικών τεχνών σε οποιονδήποτε χώρο. Από την αναστολή εξαιρείται η λειτουργία των θερινών κινηματογράφων.

Στις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν συναυλίες ή λειτουργούν κινηματογράφους και θέατρα κατά παράβαση της νομοθεσίας επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Κανόνες λειτουργίας θερινών κινηματογράφων

Κατά τη λειτουργία των θερινών κινηματογράφων τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

Το προσωπικό και οι θεατές, τόσο κατά την προσέλευση και αποχώρηση όσο και κατά τη διάρκεια της προβολής, υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας.

Διασφαλίζεται η δημιουργία κενού χώρου ή κενής θέσης ανά 2 καθήμενους, κατά τρόπον ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%).

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο έως 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες και στους θεατές πρόστιμο 150 ευρώ.

Κανόνες λειτουργίας λαϊκών αγορών

Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν ως ακολούθως:

Οι πωλητές και οι καταναλωτές υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας.

Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγούς και επαγγελματίες αντιστοίχως).

Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς διοικητικό πρόστιμο έως 10.000 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για 15 ημερολογιακές μέρες και για αμφότερους τους πωλητές πρόστιμο έως 3.000 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά έως και 30 ημερολογιακές ημέρες.

Μέτρα προστασίας σε χώρους εργασίας

Σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς, επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Σε περίπτωση παράβασης το πρόστιμο είναι 150 ευρώ.

Η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού και δύναται να πραγματοποιείται μέχρι τις 16:00 για όσες υπηρεσίες λήγει μέχρι τις 15:00 σύμφωνα με τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι από την υποχρέωση χρήσης μάσκας, όπου προβλέπεται, εξαιρούνται:

τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προ- βλημάτων, και (β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.

Δήλωση γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πάνος Σταμπουλίδης: «Εφαρμόζουμε στοχευμένα μέτρα μέσω του χρονικού περιορισμού των εμπορικών δραστηριοτήτων μετά τη 12η βραδυνή, προς αποφυγή των συναθροίσεων σε δημόσιους χώρους, που αποτελούν εστία διασποράς του κορονοϊού. Ταυτόχρονα, με την αλλαγή του ωραρίου διευκολύνουμε όσους προσέρχονται μετά την 5η πρωινή στους χώρους εργασίας. Είναι αποκλειστικά στο χέρι όλων μας, τηρώντας απαρέγκλιτα τα μέτρα, να ανακόψουμε τη μετάδοση του ιού πριν οδηγηθούμε σε ένα δεύτερο, αναγκαστικό και γενικευμένο lockdown, που αποτελεί για όλους μας το απευκταίο σενάριο».