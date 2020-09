Κοινωνία

Φωτιά στον Υμηττό (εικόνες)

Ισχυρή δύναμη επιχειρεί για την κατάσβεση της απο εδάφους και αέρος. Επί τόπου ο Αρχηγός της Πυροσβεσιτκής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο τέρμα της οδού Κλεισούρας, στον Βύρωνα, αρκετά κοντά σε σπίτια και κοντά στο σκοπευτήριο.

Εχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 62 άντρες της Πυροσβεστικής, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 22 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ.

Ρίψεις νερού από αέρος κάνουν 5 ελικόπτερα και 1 αεροπλάνο.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες.

Στην περιοχή κατέφθασε και ο αρχηγός της Πυροσβεστικής.

Η Αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων:

στην οδό Αναστάσεως, από το ύψος της συμβολής της με την Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου, στην οδό Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου από Λ. Αλίμου-Κατεχάκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς το βουνό (Σακέτα) στην Λεωφόρο Καρέα από το ύψος της συμβολής της με την Λ. Αλίμου- Κατεχάκη, ρεύμα προς βουνό στη Λ. Εθνικής Αντιστάσεως από το ύψος της συμβολής της με την Λ. Αλίμου-Κατεχάκη (Καλοπούλα)

Φωτιά και διακοπή ρεύματος στη γειτονιά, πρέπει να είναι στους πρόποδες του Υμηττού, πολύ κοντά σε σπίτια pic.twitter.com/aLjaCuXOYa — Olga P (@OlgaP14) September 26, 2020

Φωτιά τώρα στον Υμηττό pic.twitter.com/TWTtbNpQIW

— The Indicator (@Indicatorgr) September 26, 2020

Τώρα — Κάτι καίγεται στον Καρέα - Υμηττός ... pic.twitter.com/G0lL1Bs39w — Cristina Kas (@Kascabar) September 26, 2020

Εικόνα 1 φωτιά στον Υμηττό. Εικόνα 2 Πεντέλη. Από Βριλήσσια. Πολύ δυνατός ο άνεμος. pic.twitter.com/bhHPozW9Hm

Φωτιά στον Υμηττό για ακόμα μια φορά. #υμηττος pic.twitter.com/Ij2N91k6UK

— Κατακαημενη με μάσκα ?????????+? (@katakaimeni) September 26, 2020