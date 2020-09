Κοινωνία

Φωτιά στη Μόρια: Πως κάηκε το ΚΥΤ - Τι αναφέρει η δικογραφία

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως, μέσα από τις καταθέσεις των αλλοδαπών, που αλληλοκατηγορούνται.

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το πώς μια ομάδα Αφγανών μεταναστών έκαψαν την Μόρια προκύπτει μέσα από τη δικογραφία και τις καταθέσεις των έξι κατηγορουμένων. Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο μιλώντας στην ανακρίτρια, χωρίς να θέλουν να αναλάβουν καμιά ευθύνη για όλα όσα φρικτά κατηγορούνται ότι διέπραξαν, ενώ στους αστυνομικούς δεν είπαν το παραμικρό. Κράτησαν αρνητική στάση ελπίζοντας ότι θα γλιτώσουν την προφυλάκιση. Δεν κατάφεραν όμως και έτσι αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση τους. Όμως οι κάμερες κατέγραψαν τις κινήσεις των συλληφθέντων και οι ειδική ομάδα των αστυνομικών τους ταυτοποίησε....

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του 17χρονου ανήλικου που οι μάρτυρες τον αναφέρουν ως τον άτυπο αρχηγό των παιδιών που αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά έφυγαν από το νησί για τη βόρεια Ελλάδα. Αυτός με στοιχεία και λεπτομέρειες αναφέρεται σ΄ έναν συμπατριώτη του που τον τοποθετηθεί ως το “διοικητή” της Μόριας και ουσιαστικά τον άνθρωπο που έστησε όλο το σκηνικό με τη σύλληψη του, μόνο και μόνο επειδή είναι ανήκει στη φυλή Παστούν και δεν συμπαθούσε τον 17χρονο.

Ο νεαρός που έφτασε μόνος του στη Λέσβο από το Αφγανιστάν πριν από περίπου ένα χρόνο αμέσως μετά την πυρκαγιά με προγραμματισμένη πτήση έφυγε για την Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια για δομή ανηλίκων στην Πιερία όπου και συνελήφθη. Όπως επισημαίνουν οι αστυνομικοί οι 6 Αφγανοί ήταν ιδιαίτερα προβληματικοί στην επικοινωνία και αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στον εμπρησμό.

Ο αρχηγός των ανηλίκων

Ο Αφγανός που κατονόμασε τον 17χρονο ως αρχηγό των ανηλίκων που έβαζαν τις φωτιές κατέθεσε ότι βγήκε έξω από τη σκηνή του στον τομέα 12 και είδε από μακριά φλόγες και πυκνά σύννεφα καπνού στους τομείς 8 και 9. Είπε ότι ήταν μια ομάδα περίπου 15 ατόμων που έβαζαν φωτιές. Τους πλησίασε φωνάζοντας ότι αυτό που έκαναν είναι επικίνδυνο και τους ζήτησε να σταματήσουν και τότε εκείνοι όχι μόνο δεν άκουσαν αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε στην κατάθεση του συνέχιζαν να βάζουν με μεγαλύτερη μανία φωτιές. Ο συγκεκριμένος άνδρας όταν ρωτήθηκε από τις αρχές αν γνώριζε τα άτομα που πυρπόλησαν το ΚΥΤ έδωσε 4-5 μικρά ονόματα και ένα παρατσούκλι ενός ανηλίκου ενώ από τις φωτογραφίες που επεδείχθησαν αναγνώρισε πέντε Αφγανούς.

Ο 17χρονός που κατονομάζεται ως ο αρχηγός της ομάδας των ανηλίκων στην κατάθεση του περιγράφει πως έγινε όλο το σκηνικό, όμως αρνείται πως ο ίδιος έχει οποιαδήποτε σχέση... “Στις 08-09-2020 το βράδυ βρισκόμουν στην σκηνή μου η οποία βρίσκεται στον τομέα ανηλίκων. Ήξερα ότι υπήρχε μια ένταση από άλλα άτομα που είχε σχέση με την μεταφορά όσων ήταν θετικοί στο COVID -19 όμως δεν γνώριζα κάτι περισσότερο. Κάποια στιγμή το βράδυ και ενώ βρισκόμουν μέσα στην σκηνή μου, άκουσα φωνές και αμέσως κατάλαβα ότι κάτι κακό συμβαίνει, νόμιζα όμως ότι επρόκειτο για κάποια σύρραξη και όχι ότι έχει μπει φωτιά. Είδα κόσμο να τρέχει πανικόβλητος και να μαζεύει τα πράγματά του διότι υπήρχαν φωτιές. Οι φωτιές αυτές γρήγορα εξαπλώθηκαν από σκηνή σε σκηνή και έτσι και εγώ έπραξα ότι έπραττε και ο υπόλοιπος κόσμος, δηλαδή ξεκίνησα να μαζεύω τα προσωπικά μου αντικείμενα με σκοπό να φύγω μακριά από τις φωτιές που πλησίαζαν. Ουδέποτε ξεκίνησα κάποια φωτιά εγώ, ούτε βρισκόμουν σε συνεννόηση με κάποιον άλλο. Έχασα ό,τι είχα σε αυτό το μέρος και δεν είχα κανέναν λόγο να κάνω κάτι τέτοιο. Εξάλλου γνώριζα ότι θα φύγω για άλλη δομή εκτός Λέσβου συνεπώς δεν είχα κανένα κίνητρο να βάλω φωτιά στο Κ.Υ.Τ της Μόριας. Έχω αιτηθεί άσυλο και δεν είχα λόγο να πράξω κάτι τέτοιο. Σε κάποια στιγμή οι φωτιές με πρόλαβαν και άρχισε να καίγεται και η δική μου σκηνή. Τότε προσπάθησα να βγάλω κάποια πράγματα μήπως τα σώσω από την φωτιά όμως τα περισσότερα είχαν ήδη αρχίσει να καίγονται. Ίσως για αυτό να νόμισε κάποιος ότι είμαι από αυτούς που βάζουν τις φωτιές καθότι προσπαθούσα να βγάλω αναμμένα αντικείμενα εκτός της σκηνής ώστε να μην καούν και τα υπόλοιπα όμως δεν είχα κανένα αποτέλεσμα”.

Ο Αφγανός “διοικητής” της Μόριας

Ο νεαρός Αφγανός προχωράει όμως και σε μια αποκάλυψη. Λέει πως ο συμπατριώτης του τον “κάρφωσε” δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, αλλά ο άνθρωπος που κάνει κουμάντο στη δομή. Συγκεκριμένα αναφέρει: “Όσον αφορά την κατάθεση του συμπατριώτη μου, ο οποίος με κατονομάζει ψευδώς ως έναν εκ των εμπρηστών, προτίθεμαι να κινηθώ νομικά εναντίον του, καθότι τα όσα αναφέρει τουλάχιστον ως προς εμένα είναι απολύτως ψευδή. Ο ίδιος είχε καταφέρει σε έναν βαθμό να “διοικεί” τον τομέα των Αφγανών και να είναι ο “αρχηγός” τους. Ψευδώς μου προσδίδει την ιδιότητα του αρχηγού των ανηλίκων. Όσοι δεν τον αποδέχονταν ως αρχηγό τους, τους κακολογούσε και τους δημιουργούσε προβλήματα. Είναι Παστούν και έχει προβληματικές σχέσεις με όσους από τους Αφγανούς δεν είναι. Θέλει να τα πηγαίνει καλά με τις αρχές και με τους ανθρώπους των Μ.Κ.Ο. που δρουν στο Κ.Υ.Τ. Μόριας και για αυτό προφανώς βρήκε ευκαιρία να εμπλέξει κάποιους από αυτούς που δεν τον αποδέχονταν ως αρχηγό τους και παράλληλα να φανεί καλός και συνεργατικός με τις αρχές του νησιού".

Στη συνέχεια περιγράφει από που και πως ξεσπάσουν οι φωτιές: “Όσον αφορά άλλωστε τις φωτιές θέλω να τονίσω ότι και ο ίδιος ο 'αρχηγός” αλλά και λοιποί μάρτυρες αναφέρουν ότι οι φωτιές ξεκίνησαν στις ζώνες 8 και 9, εγώ διαμένω στην ζώνη των ανηλίκων και ότι οι σύρραξη και οι φωτιές προκλήθηκαν από 500 περίπου άτομα τα οποία κατά την οπισθοχώρησή τους έβαζαν φωτιές. Εν συνεχεία άλλος μάρτυρας αναφέρεται σε άλλα 200 άτομα τα οποία έβαλαν φωτιά στα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας. Εγώ βρισκόμουν όλο αυτό το διάστημα στην σκηνή μου και δεν είχα καμία συμμετοχή στα όσα συνέβησαν με τους Πυροσβέστες και τους Αστυνομικούς. Από κανέναν άλλον μάρτυρα δεν αναφέρομαι ως υπεύθυνος για τις φωτιές οι οποίες ξεκίνησαν από άλλο μέρος από αυτό που βρισκόμουν εγώ. Δεν είναι δυνατόν με τόσες μαρτυρίες Αστυνομικών και Πυροσβεστών να μην με είδε κανείς να διαπράττω τα όσα μου αποδίδονται. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να είμαι από αυτούς που όπως κατηγορούμαι “έκαψα το Κ.Υ.Τ της Μόριας”.

Επίσης όπως αναφέρει και ο πυροσβέστης, στην κατάθεσή του, "η αρχική πυρκαγιά ήταν έξω από το Κ.Υ.Τ. (προφανώς στους τομείς 8-9 όπως πασίδηλα αναφέρουν όλοι), αφορούσε λίγα ξηρά χόρτα και δεν ήταν επικίνδυνη. Εν συνεχεία ο ίδιος μάρτυρας κάνει αναφορά σε χιλιάδες άτομα που βρίσκονταν στον δρόμο. Εξάλλου από την πληθώρα αυτοπτών μαρτύρων, ουδείς με τοποθετεί σε κάποια από τις συμπλοκές, στις οποίες αναφέρονται άλλοτε 200, άλλοτε 500 και άλλοτε χιλιάδες άτομα και σε περιοχές μακριά από την σκηνή μου.

Δεν προκύπτει επομένως από κανένα στοιχείο της δικογραφίας η εμπλοκή μου στους εμπρησμούς. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορηθώ για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα, επί τη βάσει μιας μαρτυρίας ενός μόνο ανθρώπου, ο οποίος πάντα μου δημιουργούσε προβλήματα επειδή δεν αποδεχόμουν την αρχηγική του αυτοδιάθεση και έχοντας και διαφορετική φυλετική ταυτότητα από εμένα (εκείνος είναι Παστούν όπως τόνισε εξ αρχής της κατάθεσής του) και οποίος προφανώς διείδε μια ευκαιρία για να φανεί καλός και συνεργάσιμος με τις αρχές ώστε να εδραιώσει την θέση του αρχηγού των Αφγανών εντός του Κ.Υ.Τ. Θέλω να τονίσω ότι δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω από το νησί όσο διαρκέσει αυτή η υπόθεση και προτίθεμαι να μεταστεγαστώ στην νέα δομή που δημιουργείται στον Καρά Τεπέ”.

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος του ανήλικου Αφγανού που κατηγορείται πως ήταν ο αρχηγός των έξι που έκαψαν τη Μόρια, αναφέρει: “Οι κατηγορίες σε βάρος του εντολέα μου είναι άδικες και αστήρικτες. Πρόκειται για έναν ανήλικο Αφγανό χωρίς προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά, ο οποίος στοχοποιήθηκε ως υπεύθυνος μιας καταστροφής για την οποία ευθύνονται άλλοι. Η εμπλοκή του με την υπόθεση είναι ανύπαρκτη, βασίζεται δε σε μία εντελώς αναξιόπιστη μαρτυρία και πουθενά αλλού. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι οι κατηγορούμενοι είναι Αφγανοί ενώ πιστεύω ότι η φυλή στην οποία ανήκει έχει παίξει ρόλο. Θεωρώ ότι η σαθρότητα των εις βάρος του στοιχείων, θα αποτελέσουν την στέρεα βάση της αθώωσής του στις δικαστικές αίθουσες”.

