Φόρμουλα 1: Στην pole position ο Λούις Χάμιλτον

Ακόμα μία κατάκτηση για τον Βρετανό οδηγό, που «σάρωσε» στις κατατακτήριες δοκιμές του Σότσι.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ένα, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος κινδύνευσε με αποκλεισμό, βγήκε νικητής στο... δράμα των κατακτακτήριων δοκιμών (ο Φέτελ εγκατέλειψε με την Ferrari) του ρωσικού γκραν πρι, στην πίστα του Σότσι, για να βάλει τη Mercedes του για 96η φορά στην pole position, όπου αύριο θα διεκδικήσει την 91η νίκη του, που θα αποτελεί ρεκόρ.

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με τον «ομόσταυλο» του Χάμιλτον και τον πλησιέστερο αντίπαλο του στη μάχη του τίτλου, Βάλτερι Μπότας, στην τρίτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν ο Χάμιλτον θριαμβεύσει αύριο (27/09), θα ισοφαρίσει το ρεκόρ καριέρας του πιο επιτυχημένου «πιλότου» όλων των εποχών, Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο τερματισμός του έξι φορές φορές παγκόσμιου πρωταθλητή μπορεί να του χάρισε την pole position, αλλά ολοκληρώθηκε υπό την έρευνα των αγωνοδικών, η οποία περιλάμβανε και τρεις άλλους πιλότους, επειδή δεν επέστρεψε στην πίστα με τον σωστό τρόπο στο δεύτερο σκέλος των δοκιμών.

Ο Χάμιλτον ανέκαμψε από το δράμα στη δεύτερη φάση των προκριματικών, όταν ο Σεμπάστιαν Φέτελ συνέτριψε τη Ferrari του με τις κόκκινες σημαίες να υψώνονται, με δύο λεπτά 15 δευτερόλεπτα να απομένουν. Σε εκείνο το σημείο ο Βρετανός πιλότος ήταν 15ος και δεν είχε ολοκληρώσει έγκυρο γύρο, ενώ ήρθε αντιμέτωπος με μια νευρική αναμονήΩστόσο, έσφιξε τα δόντια και στη συνέχεια έσπασε το ρεκόρ της πίστας στην τελική φάση με έναν γύρο ενός λεπτού και 31.304 δευτερολέπτων.

«Ήταν μια από τις πιο δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές που θυμάμαι να έχω», δήλωσε ο Χάμιλτον μετά την κατάκτηση της pole position.

Η πρώτη δεκάδα των κατατακτήριων δοκιμών για το γκραν πρι του Σότσι έχει ως εξής:

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:31.304

2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:31.867

3. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:31.956

4. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point) 1:32.317

5. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) 1:32.364

6. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/ΜcLaren) 1:32.550

7. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Renault) 1:32.624

8. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren-Renault) 1:32.847

9. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri-Honda) 1:33.000

10. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull) 1:33.008