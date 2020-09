Κοινωνία

Καστελλόριζο: Drone από την Τουρκία έριξε κόκκινη μπογιά στην ελληνική σημαία (βίντεο)

Στα άκρα φτάνουν οι τουρκικές προκλήσεις προς τους κατοίκους του Καστελλόριζου.

Drone το οποίο είχε απογειωθεί από το Κας της Τουρκίας κατάφερε να φτάσει μέχρι την είσοδο του λιμανιού του Καστελλόριζου στις 7 το πρωί του Σαββάτου και από εκεί να ρίξει κόκκινη μπογιά πάνω στην ελληνική σημαία, που είναι ζωγραφισμένη από την δεξιά πλευρά του νησιού.

Μάλιστα τράβηξαν με και με κάμερα τα έργα τους. Δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Με ηχεία, που είχαν επάνω του άρχισε να παίζει τον τουρκικό εθνικό ύμνο κι αμέσως μετά σειρήνες πολέμου. Όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε σύγχυση.

Η πρωτοφανής πρόκληση διήρκησε περίπου 5 λεπτά και εξήγησε στον ΑΝΤ1 και τον Χρήστο Μαζανίτη κάτοικος, ακουγόταν από το λιμάνι ως το νησάκι του Αγίου Γεωργίου.

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές στην σημαία, αυτές τις αποκατέστησε ο Στρατός λίγη ώρα αργότερα.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα τουρκικά Μέσα