Κόσμος

Λονδίνο: Συγκρούσεις σε διαδήλωση αρνητών του κορονοϊού

Κατά των μέτρων, αλλά και του ίδιου του ιού διαδήλωσαν χιλιάδες κόσμου στο κέντρο του Λονδίνου.

Δέκα άνθρωποι συνελήφθησαν και τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα στο Λονδίνο, στη διαδήλωση κατά των περιοριστικών μέτρων για την Covid-18, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα επεισόδια ξέσπασαν ότι οι αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν το πλήθος στην Πλατεία Τραφάλγκαρ, επειδή δεν τηρούνταν οι συστάσεις για τις αποστάσεις και τη χρήση μάσκας.

Από τους τέσσερις τραυματίες αστυνομικούς, οι δύο χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Κρατώντας πινακίδες με συνθήματα όπως «Δεν συναινούμε» και «Όχι στους ηλίθιους κανόνες», χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν την Πλατεία Τραφάλγκαρ, για να διαδηλώσουν κατά των νέων περιορισμών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία τόνισε ότι η διαμαρτυρία έπρεπε να λήξει επειδή οι συγκεντρωμένοι δεν τηρούσαν τις αποστάσεις, ούτε φορούσαν μάσκες. Στην Αγγλία επιτρέπονται πλέον οι συναθροίσεις μέχρι 6 προσώπων. Εξαιρούνται οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, εφόσον όμως οι συμμετέχοντες τηρούν τους κανόνες και κρατούν αποστάσεις μεταξύ τους.

«Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι, η διαμαρτυρία αυτή δεν εξαιρείται από τους κανονισμούς», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter. «Ζητάμε από τους παρευρισκόμενους να διαλυθούν. Δυστυχώς, κάποιοι αξιωματικοί τραυματίστηκαν» όταν ήρθαν σε αντιπαράθεση με το πλήθος, πρόσθεσε. Ορισμένοι εκτόξευαν μπουκάλια με νερό εναντίον των αστυνομικών ενώ άλλοι τους καλούσαν «να επιλέξουν με ποια πλευρά» θα συνταχθούν.

Σύμφωνα με το BBC, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε τουλάχιστον τρεις διαδηλωτές και έναν αστυνομικό. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των γκλομπ τους, αφήνοντας ορισμένους με ορατά τραύματα, ενώ συνέλαβαν άλλους και τους πέρασαν χειροπέδες.

Οι περισσότεροι από τους συγκεντρωθέντες αποχώρησαν τελικά από την Πλατεία Τραφάλγκαρ αλλά η αστυνομία ανέφερε ότι κάποιοι συγκεντρώθηκαν στο Χάιντ Παρκ.

Νωρίτερα σήμερα, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν 6.042 νέα κρούσματα της Covid-19 το τελευταίο 24ωρο και 34 θανάτους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.