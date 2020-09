Κόσμος

Ελπιδοφόρος στον ΑΝΤ1: δέσμευση Πομπέο οι ΗΠΑ να μην εγκαταλείψουν Ελλάδα και Κύπρο (βίντεο)

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αποκάλυψε στον Θανάση Τσίτσα όσα συζήτησε με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, λίγο πριν την επίσκεψη στην Ελλάδα.

Τέσσερις ημέρες πριν ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αφιχθεί στην Ελλάδα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος τον συνάντησε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, θέτοντας πολύ ψηλά στην ατζέντα την Ελληνοτουρκική κρίση.

Στην ερώτηση αν «η επίσκεψη Πομπέο είναι ένας προάγγελος ηχηρών μηνυμάτων προς τη γείτονα χώρα, την Τουρκία;», ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής απάντησε στον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα, «νομίζω ότι ήδη η αμερικανική πλευρά έχει κάνει σαφές ότι δεν επιθυμεί οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή οποιαδήποτε στρατιωτική δραστηριότητα για την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας. Κι αυτό το έκανε η Αμερική με τον πιο ηχηρό και σαφή και ξεκάθαρο τρόπο».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έθεσε στον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και ζήτησε το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής στης Χάλκης. Παράλληλα μετέφερε την ανησυχία της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας για την τουρκική επιθετικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στον ΑΝΤ1, ο Μάικ Πομπέο «έδειξε να κατανοεί κι όχι μόνο να κατανοεί, αλλά και να συμμερίζεται τις ανησυχίες των Ελληνοαμερικανών και με διαβεβαίωσε ότι η Αμερική δεν θα φύγει από την Ανατολική Μεσόγειο ούτε και θα εγκαταλείψει την Ελλάδα, ούτε την Κύπρο, αλλά θα είναι εκεί παρούσα, ισχυρή. Κι αυτό δεν είναι μια προσωρινή επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είναι μια μακρόπνοη στρατηγική να είναι παρούσα, δυνατή στην περιοχή για να διασφαλίζει την ειρήνη».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συζήτησε με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και το μέλλον των διερευνητικών επαφών.

O κ. Πομπέο φαίνεται ότι είναι αισιόδοξος για το μέλλον, αλλά η αισιοδοξία αυτή πρέπει να την διασφαλίσει κι όπως και το κάνει. Και με περισσότερη δράση, με περισσότερη πίεση, η οποία φαίνεται από την επίσκεψή του την επικείμενη στην Ελλάδα.