Ο Βόλος... συγκράτησε τον ΠΑΟΚ

Ανέλπιστο αποτέλεσμα για τους Θεσσαλούς που έπαιζαν εντός έδρας με τον "δικέφαλο του Βορρά".

O Βόλος υπερασπίστηκε την έδρα του, υποχρεώνοντας τον ΠΑΟΚ σε απώλεια βαθμών για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική. Οι Θεσσαλοί αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα με τους Θεσσαλονικείς, για την 3η αγωνιστική της Super League, με τους γηπεδούχους να έχουν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και τους φιλοξενούμενους να χάνουν σωρεία ευκαιριών στην επανάληψη.

Ο βαθμός της ισοπαλίας σίγουρα είναι πολύτιμος για τον Βόλο, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε το... μυαλό του στη ρεβάνς με τη Κράσνονταρ, «στραβοπατώντας» και πάλι, όπως είχε γίνει και πριν τον πρώτο αγώνα με τη ρωσική ομάδα με τον Ατρόμητο στην Τούμπα (1-1).

Ο Βόλος προσπάθησε να αιφνιδιάσει με το... καλημέρα τον ΠΑΟΚ και στο 23΄ είχε την πρώτη του αξιόλογη ευκαιρία, όταν ο Περέα βρέθηκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή, αλλά το σουτ του απομακρύνθηκε μετά από τάκλιν του Ίνγκασον.

Στο 32΄, ο Τσόλακ κέρδισε το πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, αλλά ο διαιτητής το ακύρωσε μετά από έλεγχο του VAR, το οποίο υπέδειξε σωστά οφσάιντ.

Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ ανέβασε ταχύτητα και από το 50΄ μέχρι το 65΄ είχε τρεις ευκαιρίες με πρωταγωνιστές τους Περέιρα, Πέλκα και Τσόλακ, αλλά καμία από αυτές δεν κατέληξε στα δίχτυα...

Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να αξιοποιήσουν στον εναπομείναντα χρόνο τα λάθη στην άμυνά του Βόλου, χωρίς όμως αποτέλεσμα...

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Περέα, Δουβίκας, Τέκιο, Γκουαροτσένα

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Γκαραβέλης, Τέκιο, Κολόμπο, Σάντσες, Φερράρι, Ριένστρα, Τσοκάνης, Περέα (50΄ Γκουαροτσένα), Μαρτίνες (58΄ Μπαρτόλο), Μπαριέντος (86΄ Κιάκος), Δουβίκας.

ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερφέιρα): Ζίβκοβιτς, Κρέσπο, Ίνγκασον, Μιχάι, Νινούα, Εσίτι (63΄ Ελ Καντουρί), Ουαγκέ (73΄ Κούτσιας), Περέιρα (64΄ Γιαννούλης), Πέλκας (56΄ Ζίβκοβιτς), Βρακάς (56΄ Τζόλης) , Τσόλακ.