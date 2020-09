Κόσμος

Τους χτύπησε αυτοκίνητο στην είσοδο του εστιατορίου (βίντεο)

Πάνω σε παρέα επισκεπτών της μικρής πόλης έπεσε ένα μεγάλο όχημα, με δραματικές συνέπειες.

Μία παρέα τουριστών χτύπησε ένα μεγάλο όχημα, με υψηλή ταχύτητα, σε επαρχιακή πόλη της Ιταλίας.

Το περιστατικό έγινε απόγευμα, όταν η παρέα των πέντε βρισκόταν στην είσοδο εστιατορίου.

Το όχημα του χτύπησε και αναποδογύρισε προκαλώντας και ζημιές στο χώρο του εστιατορίου.

Μία 67χρονη από το Τορίνο έχασε τη ζωή της ακαριαία, ενώ τραυματίστηκε και ο σύζυγός της, όπως και ένας 60χρονος Βέλγος. Ένα ζευγάρι Γερμανών επίσης τραυματίστηκε. Κάποιοι από τους τραυματίες είναι σοβαρά.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα σε μία μικρή πόλη μεταξύ της Γένοβας και του Τορίνο.