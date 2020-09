Παράξενα

Ληστεία σε περίπτερο με προστατευτικές μάσκες και..ομπρέλα

Θύμα ληστείας έπεσε ένας περιπτεράς το μεσημέρι του Σαββάτου.

(φωτογραφία αρχείου)

Φορώντας προστατευτικές μάσκες και γάντια λήστεψαν ένα περίπτερο στην Πάτρα δύο άγνωστοι.

Ο ένας από τους δράστες μάλιστα, εκτός από το μαχαίρι με το οποίο απείλησε, κρατούσε και ομπρέλα.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 15:00 και οι δράστες άρπαξαν 400 ευρώ και εξαφανίστηκαν.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους είναι σε εξέλιξη.