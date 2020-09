Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στο “τραπέζι” νέο lockdown στην Ιταλία

Χιλιάδες τα νέα κρούσματα στην Ιταλία, όπου δεν αποκλείεται νέο lockdown.

Σήμερα στην Ιταλία καταγράφηκαν 1.869 νέα κρούσματα κορονοϊού, ενώ 17 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Χθες, διαγνώσθηκαν 1.912 κρούσματα, με 20 νεκρούς.

Την ίδια ώρα, 45.600 πολίτες έχουν τεθεί σε κατ΄οίκον περιορισμό, ενώ 2.737 ασθενείς έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία και άλλοι 247 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο τα περισσότερα κρούσματα διαγνώσθηκαν στην περιφέρεια της Καμπανίας, με πρωτεύουσα την Νάπολη, (274), στην Λομβαρδία (256) και στην ευρύτερη περιοχή της Ρώμης (219).

Παράλληλα, ο Νικόλα Τζινγκαρέτι, επικεφαλής του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση Κόντε) θέλησε να κρούσει, σήμερα, τον κώδωνα του κινδύνου. Αναφερόμενος στο τι μπορεί να συμβεί στην Ιταλία τις επόμενες εβδομάδες, ο Τζινγκαρέτι δήλωσε:

«Με ρωτάτε αν υπάρχει πιθανότητα να πάμε σε νέο lockdown; Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Αν δεν σεβαστούμε τους κανόνες, θα καταλήξουμε ακριβώς εκεί. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, επαναλαμβάνω συνεχώς ότι η διατήρησή της καθημερινότητάς μας, προϋποθέτει απόλυτο σεβασμό στους κανόνες πρόληψης και ασφάλειας».