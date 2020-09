Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός κοντά στη Χαλκιδική

Αισθητή έγινε η ισχυρή δόνηση στα ανοιχτά της Χαλκιδικής.

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ιντιστούτο Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο 22χλμ νότια -νοτιοδυτικά του Άθου.

Το εστιακό βάθος ήταν 18χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή, δεν έχουν αναφερθεί, όμως ζημιές.