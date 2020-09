Κόσμος

Μενέντεζ: Όσο δεν υπάρχουν συνέπειες, ο Ερντογάν θα συνεχίσει

Τον Τραμπ κατηγόρησε ο Γερουσιαστής των ΗΠΑ ότι «ανάβει το πράσινο φως» με τη στάση του απέναντι στον Ερντογάν. Το σχόλιο για την επίσκεψη Πομπέο στη Θεσσαλονίκη.

Στην έλλειψη ισχυρής αντίδρασης από την πλευρά των ΗΠΑ αποδίδει ο Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ την ακραία επιθετικότητα της Τουρκίας. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον Λένα Αργυρή, ο κ. Μενέντεζ δήλωσε πεπεισμένος ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας θα συνεχίσει να δοκιμάζει τα όρια και να τραβάει την κατάσταση στα άκρα στην Ανατολική Μεσόγειο όσο ο πρόεδρος Τραμπ του ανάβει «το πράσινο φως» με τη στάση του.

«Είμαι πεπεισμένος ότι ο Ερντογάν θα συνεχίσει να δοκιμάζει τα όρια, διότι δεν έρχεται αντιμέτωπος με συνέπειες. Όταν αγοράζει τους S-400 κατά παράβαση των αμερικανικών νόμων και σε αντίθεση με τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και δεν έρχεται αντιμέτωπος με κυρώσεις, θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει. Όταν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας και της Κύπρου και δεν υπάρχει απάντηση, συνέπειες, ή κυρώσεις, λαμβάνει το μήνυμα ότι μπορεί να το κάνει. Όταν είναι έτοιμος να επέμβει στρατιωτικά στην Λιβύη και δεν συμβαίνει τίποτα, λαμβάνει το μήνυμα ότι μπορεί να το κάνει. Επομένως, η έλλειψη ισχυρής αμερικανικής αντίδρασης δίνει στον Ερντογάν το πράσινο φως να προχωρήσει, γιατί έχει αντιληφθεί ότι ίσως του ασκήσουμε κριτική αλλά δε θα κάνουμε τίποτα παραπάνω», τόνισε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής απέδωσε την απόφαση του Ερντογάν να αγνοήσει τη προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ για αποκλιμάκωση της έντασης με την Ελλάδα σε αυτή τη στάση της Ουάσιγκτον, την οποία μάλιστα παρομοίασε με ένα σκυλί που γαβγίζει αλλά δεν δαγκώνει. «Ένα μέλος του ΝΑΤΟ παραβιάζει τις διατάξεις περί διαλειτουργικότητας των συστημάτων του ΝΑΤΟ και δεν υπάρχουν συνέπειες. Για την Χάλκμπαν μας είπαν "μην ανησυχείτε θα το τακτοποιήσουμε". Καμία συνέπεια. Για την επεμβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, καμία συνέπεια. Είναι πολύ καθαρό το μήνυμα που παίρνει ο Ερντογαν και πιθανόν όταν του είπε ο πρόεδρος Τραμπ το καλοκαίρι να κάνει πίσω θεώρησε ότι ούτως η άλλως δεν θα υπάρξει καμία συνέπεια όποτε είπε "ας συνεχίσω". Και αυτό έκανε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο γερουσιαστής Μενέντεζ αναφέρθηκε και στην επιστολή στην οποία προσφάτως έστειλε στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικάνου Προέδρου Ρόμπερτ Ο Μπράιν, ζητώντας να υποβληθούν στο Κογκρέσο όλα τα εσωτερικά έγγραφα, απόρρητα και μη, που αφορούν την σχέση και τις επικοινωνίες Τραμπ-Ερντογαν. Όπως σημείωσε, τα κόκκινα καμπανάκια που τον οδήγησαν σε αυτή την πρωτοβουλία ήταν πολλά. «Είχαν χτυπήσει πολλά καμπανάκια. Καταρχάς βλέπουμε τις δηλώσεις που κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος για την οικειότητα και την σχέση του με τον Ερντογάν. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η τράπεζα Χαλκμπανκ, η αίσθηση ότι κατά κάποιο τρόπο οι ΗΠΑ δεν θα κινούνταν νομικά εναντίον της Χαλκμπανκ όπως επιτάσσουν οι αμερικανικοί νόμοι, είναι βαθύτατα προβληματικός. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία για παραβίαση των αμερικανικών νόμων υπό τον νόμο CAATSA για την αγορά των S-400 είναι επίσης βαθύτατα προβληματικό. Και μετά διαβάζεις κάποια από τα πρόσφατα βιβλία και προσπαθείς να συνθέσεις τα κομμάτια του παζλ, λέγοντας ότι "πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει εδώ", διότι πρόκειται για τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα ασφαλείας και αυτά των συμμάχων μας στην περιοχή».

Σε ερώτηση αν θεωρεί ότι η προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου που έθεσε στον Λευκό Οίκο για την παράδοση όλων των σχετικών εγγράφων και υλικού θα γίνει σεβαστή, εκτίμησε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή καθώς το Κογκρέσο και η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας ασκούν εποπτεία στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. «Δεν έχω ακούσει τίποτα από τον Λευκό Οίκο προς το παρόν. Περιμένουμε να συμμορφωθούν πλήρως έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας έχει την εποπτεία της εξωτερικής πολιτικής. Το Κογκρέσο έχει εποπτικό ρόλο στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά που συμβαίνουν αφορούν στην αμερικανική εξωτερική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Τουρκία. Συνεπώς περιμένω πως ο Λευκός Οίκος θα συμμορφωθεί πλήρως».

Συνεχίζοντας, ο κ. Μενέντεζ αναφέρθηκε και στις διερευνητικές επαφές, λέγοντας ότι έχει αποκομίσει την εικόνα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί πραγματικά να ζήσει ειρηνικά με τους γείτονες του στην Τουρκία, παραμένοντας, όμως, σταθερός στην προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. «Επομένως ελπίζω ότι μια τέτοια εξέλιξη θα παράγει θετικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει λόγος η Τουρκία να κουνάει το σπαθί της στρατιωτικής εμπλοκής και της παραβίασης του διεθνούς δικαίου», είπε ο Αμερικανός γερουσιαστής.

Ερωτηθείς τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα και τι σημαίνει για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις γενικότερα, ο κ. Μενέντεζ στάθηκε στον καθοριστικό ρόλο που έχει παίξει το νομοσχέδιο για την Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο στην αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας.

Είπε χαρακτηριστικά: «Με χαρά διαπιστώνω ότι ο Υπουργός Πομπέο εφαρμόζει τον νόμο τον οποίο βοήθησα να περάσει, τον νόμο για την Ασφάλεια και την Ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν αρκετές προβλέψεις αυτού του νόμου, όπως η άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, την οποία προέβλεπε ο νόμος. Χαίρομαι που το έκαναν πράξη. Χαίρομαι που βλέπω ότι ενισχύουμε την συνεργασία μας με την Ελλάδα, ειδικότερα σε σχέση με τα κοινά στρατηγικά αμυντικά συμφέροντα μας. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για την ενέργεια στην περιοχή για να γίνει καταλύτης εξελίξεων και να είναι οικονομικά επικερδής για την Ελλάδα και την Κύπρο. Και την ίδια στιγμή να γίνει παράγοντας διαφοροποίησης της Ευρώπης για να απομακρυνθεί από την Ρωσία που είναι ο βασικός προμηθευτής ενέργειας. Όλα αυτά είναι θετικές εξελίξεις και οφείλονται στον νόμο για την Ανατολική Μεσόγειο που πέρασε από το Κογκρέσο και υπογράψαμε ως νόμο».