Κορονοϊός: “μαύρος” Σεπτέμβριος με τριψήφιο αριθμό θανάτων στην Ελλάδα

Ο χειρότερος μήνας στην χώρα, απο την έναρξη της πανδημίας. Τι δέιχνουν τα στατιστικά στοιχεία.

«Καλπάζει» τις τελευταίες εβδομάδες ο κορονοϊός στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, τις πρώτες 26 ημέρες του Σεπτεμβρίου συνολικά 110 άνθρωποι πέθαναν από τον κορονοϊό.

Στις 31 Αυγούστου οι θάνατοι στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 266, ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου έχουν φθάσει τους 376.

Τον περασμένο Απρίλιο είχαν χάσει 90 άνθρωποι τη ζωή τους από τον κορονοϊό, ωστόσο ο Σεπτέμβριος ξεπερνά κατά πολύ το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ μηνός.