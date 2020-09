Υγεία - Περιβάλλον

Αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος ημερήσιας νοσηλείας

Γράφει ο Κωνσταντίνος Σαράντος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ.

Τι είναι η αρθροπλαστική ημερήσιας νοσηλείας;

Η αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος ημερήσιας νοσηλείας διενεργείται με τη χρήση πρωτοκόλλων fast track γρήγορης αποκατάστασης ή enhanced recovery after surgery (ERAS) και τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας και ρομποτικής υποβοήθησης και επιτρέπει το ασφαλές εξιτήριο των ασθενών σε λιγότερο από 24 ώρες και σε πολλές περιπτώσεις την ίδια κιόλας ημέρα. Τα πρωτόκολλα αυτά εμπνεύστηκε ο Δανός καθηγητής Henrik Kehle, με πρωταρχικό στόχο να βελτιώσει τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα των ασθενών του, και στη συνέχεια μετεξελίχθηκαν και προσαρμόστηκαν στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας της Ιατρικής και στη δική μας περίπτωση στις αρθροπλαστικές του ισχίου και του γόνατος.

Είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, της χειρουργικής και αναισθησιολογικής ομάδας (χειρουργός και συνεργάτες), με τη νοσηλευτική ομάδα του χειρουργείου, αλλά και με τους φυσικοθεραπευτές και τις ομάδες άλλων ειδικοτήτων (καρδιολόγους, παθολόγους, πνευμονολόγους, κ.ά.).

Λιγότερος πόνος και αιμορραγία και άμεση κινητοποίηση

Κατά τη χειρουργική επέμβαση, ο χειρουργός, χρησιμοποιώντας τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, προστατεύοντας και σεβόμενος τα μαλακά μόρια (Ρομποτική ισχίου ή γόνατος, mini posterior approach ή τεχνική Superpath), συνδυάζοντας τεχνικές διήθησης των ιστών με ειδικά φάρμακα (LIA – Local Infiltration) και με τη συνδρομή της αναισθησιολογικής ομάδας, μειώνει σημαντικά τον μετεγχειρητικό πόνο και ελαχιστοποιεί την αιμορραγία. Απλά παυσίπονα από το στόμα (ίσως ένα αντιφλεγμονώδες) είναι τα μόνα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση του πόνου, χωρίς να υπάρχει ανάγκη μορφίνης ή ισχυρών οπιούχων που συνήθως χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις αυτές.

Οι παραπάνω τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, σε συνδυασμό με τα Fast track & Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Protocols, επιτρέπουν τελικά στον ασθενή να κινητοποιηθεί και να περπατήσει, είτε με τη βοήθεια βακτηρίας είτε ακόμα και χωρίς αυτήν, μόλις δύο ώρες μετά το χειρουργείο! Η πρώιμη αυτή κινητοποίηση βοηθάει στο να μειωθούν πολλές από τις μετεγχειρητικές επιπλοκές, όπως οι θρομβώσεις και οι αναπνευστικές λοιμώξεις.

Ημερήσια νοσηλεία – εξιτήριο την ίδια ημέρα

Δεν χρησιμοποιούνται παροχετεύσεις, ουροκαθετήρες ή σωληνάκια. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να πιει και να φάει ελεύθερα και να επιστρέψει στις φυσιολογικές του συνήθειες αμέσως, σαν να μην είχε υποβληθεί σε επέμβαση αρθροπλαστικής! Μπορεί να πάρει με ασφάλεια εξιτήριο από το νοσοκομείο την επομένη κιόλας ή ακόμα και την ίδια ημέρα υπό κατάλληλες προϋποθέσεις και με την κατάλληλη προετοιμασία (Ημερήσια νοσηλεία), αφού ο οργανισμός του είναι σε θέση να αντεπεξέλθει γρήγορα και αποτελεσματικά στο χειρουργικό stress και ο πόνος είναι ελεγχόμενος.

Οι αρθροπλαστικές ημερήσιας νοσηλείας είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού των πρωτοκόλλων γρήγορης αποκατάστασης fast track, με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας και τη βοήθεια της ρομποτικής, και αποτελούν την τελευταία εξέλιξη στις αρθροπλαστικές διεθνώς.

Γρηγορότερη αποκατάσταση και χρόνος ανάρρωσης

Με την αρθροπλαστική ημερήσιας νοσηλείας, τόσο για αρθροπλαστικές ισχίου όσο και γόνατος, η αποκατάσταση του ασθενούς, η ανάρρωση και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και στην προηγούμενη λειτουργικότητά του είναι σημαντικά γρηγορότερες σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνικές. Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων και ερευνών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά συνεχώς επιβεβαιώνουν τα πλεονεκτήματα και τα ανώτερα αποτελέσματα των πρωτοκόλλων Fast Track.

Γι’ αυτό και πλέον η τάση διεθνώς είναι να χρησιμοποιούνται αυτά τα πρωτόκολλα, κατάλληλα προσαρμοσμένα, όχι μόνο στις ορθοπαιδικές, αλλά και σε όλο και περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων.

*Άρθρο του Κωνσταντίνου Σαράντου, Ορθοπαιδικού Χειρουργού, Συνεργάτη ΥΓΕΙΑ.

**Ο Κωνσταντίνος Σαράντος εφαρμόζει τα πρωτόκολλα Fast track & Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) πάνω από 8 χρόνια στην Αγγλία και στην Ελλάδα, με εξαιρετική επιτυχία και αποτελέσματα για τους ασθενείς του. Την τελευταία διετία τα εφαρμόζει με εξαιρετική επιτυχία αποκλειστικά στον Όμιλο Υγεία.