Κολοπετινίτσα: Το χωριό που τελικά…υπάρχει (βίντεο)

Πού βρίσκεται το χωριό που έχει συνδυαστεί με πολλά, αλλά έγινε γνωστό από την κωμωδία με πρωταγωνιστές τον Φωτόπουλο και τον Χατζηχρήστο.

Η Κολοπετίντσα είναι ένα από τα πιο ειπωμένα άγνωστα χωριά της Ελλάδας. Για πολλούς φανταστική περιοχή, μέρος του λόγου, κυρίως του χιουμοριστικού.

Για κάποιους το τοπωνύμιο που αναφέρεται σε κάτι που δεν υπάρχει ή είναι αόριστο ή πολύ μακρινό.

Για άλλους η γενέτειρα του Κώστα Χατζηχρήστου, το όνομα του οποίου συνδέθηκε λόγω της ταινίας στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει με τον Μίμη Φωτόπουλο, με τίτλο «Διακοπές στην Κολοπετινίτσα».

Όμως η Κολοπετινίτσα δεν είναι τίποτε από τα δύο. Είναι ένα μικρό ορεινό χωριό στη Φωκίδα, το οποίο μέχρι το 1927 είχε στα αλήθεια αυτό το όνομα, μέχρι που τότε μετονομάστηκε σε Μονοδένδρι και ένα χρόνο αργότερα, το 1928 σε Τριταία. Στην είσοδο πάντως, του χωριού στην πινακίδα αναγράφονται και τα δύο ονόματα.

Πηγή: UpStories