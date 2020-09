Life

Ομόνοια: ροζ το σιντριβάνι για τον καρκίνο του μαστού (εικόνες)

Τριήμερα για τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη και η Αθήνα συμμετείχε στο πλαίσιο του digital Race for the Cure®2020.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης digital Race for the Cure®2020, συμβολικού, πανευρωπαϊκού Αγώνα ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού, που πραγματοποιείται διαδικτυακά το τριήμερο 25, 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2020 σε 22 χώρες στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής”, υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποίησε, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, συμβολική φωταγώγηση του σιντριβανιού της Ομόνοιας με κεντρικό μήνυμα:

«ΜΑΖΙ απομακρυσμένα, αλλά πάντα ΜΑΖΙ ενάντια στον καρκίνο του μαστού»

Στην καρδιά της Αθήνας, το ιστορικό και εμβληματικό σιντριβάνι-σύμβολο της πόλης, φωταγωγήθηκε ροζ με στόχο τη διάδοση του μηνύματος πως ο καρκίνος του μαστού συνεχίζει να είναι εδώ, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19, και οι ασθενείς με καρκίνο μαστού χρειάζονται τη στήριξη μας τώρα, περισσότερο από ποτέ.

Η συμβολική φωταγώγηση του σιντριβανιού αποτελεί, επίσης, μια υπενθύμιση σε κάθε γυναίκα -και όχι μόνο- για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, αλλά και μια υπενθύμιση προς όλους ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν στην αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς 1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση της ζωής της.

Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης που αντλείται από κάθε γυναίκα που αντιμετώπισε ή αντιμετωπίζει τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα και συνεχίζει, παρά τις δυσκολίες.

Τελικός μας στόχος: ένας κόσμος χωρίς θανάτους από καρκίνο του μαστού!

Δήλωση Προέδρου «Άλμα Ζωής»

«Σήμερα, σε μια συμβολική κίνηση, κάνοντας ροζ το σιντριβάνι της Ομόνοιας, μεταφέρουμε σε όλη την Ελλάδα το αισιόδοξο μήνυμα ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση στον καρκίνο του μαστού μπορούν να σώσουν ζωές. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καρκίνος του μαστού μάς αφορά όλους και συνεχίζει να είναι εδώ. Για τον λόγο αυτό, το «Άλμα Ζωής» είναι εδώ, έτσι ώστε κάθε γυναίκα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να μπορεί να έχει την ενημέρωση και την στήριξη που χρειάζεται. Η σημερινή συμβολική φωταγώγηση αποτελεί μία ευκαιρία να θυμόμαστε όλοι ότι ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού μας θέλει ενωμένους, παρά τις αντίξοες συνθήκες που βιώνουμε».

Δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου

«Θέλω να ενώσω σήμερα τη φωνή μου με τη φωνή των γυναικών που εργάζονται για την ενημέρωση όλων μας σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. Να τονίσω τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, να εξάρω τις προσπάθειες για ψυχοκοινωνική στήριξη στις γυναίκες που ασθένησαν. Και να υπογραμμίσω ότι ο καρκίνος του μαστού, παρότι πλήττει μία στις οκτώ γυναίκες σε όλο τον κόσμο, είναι μια μορφή της ασθένειας που μπορεί να προληφθεί και, βεβαίως, να ιαθεί.

Ας μην παραμελούμε τον εαυτό μας. Ας είμαστε πιστές στο ετήσιο ραντεβού μας για μαστογραφία. Ας καταπολεμήσουμε τον φόβο και ας αντιμετωπίσουμε τη ζωή με αισιοδοξία, δύναμη και γνώση».

Δήλωση Δημάρχου Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη

«Το σιντριβάνι της Ομόνοιας γέμισε φως και χρώμα για τις γυναίκες που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο του μαστού, με δύναμη, αισιοδοξία και θέληση για ζωή. Με τακτικό έλεγχο και έγκαιρη διάγνωση ο καρκίνος του μαστού αντιμετωπίζεται με επιτυχία. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα. Ένα μήνυμα για την ανεκτίμητη ζωή της κάθε γυναίκας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε πράξη και φιλοσοφία ζωής την πρόληψη και ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσους αγωνίζονται για την ενημέρωση, για να νικήσουν τον φόβο και για να αποδείξουν ότι ο καρκίνος του μαστού είναι μία μάχη που κερδίζεται πολύ πριν δοθεί».

Λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία τού COVID-19, η διοργάνωση των αγώνων Race for the Cure® στην Ευρώπη, με τον μαζικό, γιορτινό χαρακτήρα που έχουμε συνηθίσει, δεν είναι εφικτή για φέτος.

Όμως, ο καρκίνος του μαστού συνεχίζει να υπάρχει και οι ανάγκες των ασθενών για στήριξη είναι εξαιρετικά αυξημένες και πιο έντονες από ποτέ. Και, φυσικά, η ανάγκη για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση παραμένει σταθερή.

Γι’ αυτόν τον λόγο οι 30 διοργανώσεις Race for the Cure®, που είχαν προγραμματιστεί σε 22 χώρες της Ευρώπης, προσαρμόζονται στις συνθήκες και ενώνουν τις δυνάμεις τους, συμμετέχοντας στις 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2020 σε έναν κοινό, πανευρωπαϊκό, διαδικτυακό αγώνα, το digital Race for the Cure®, αποδεικνύοντας πως καμιά συνθήκη δεν μπορεί να σταματήσει τον αγώνα μας ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Συμμετέχουμε συμβολικά, συνδεόμαστε διαδικτυακά #RFTC2020, ενισχύουμε τον σκοπό τού Race for the Cure® και τα προγράμματα του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» στην Ελλάδα.

Το Think Pink Europe

Το Think Pink Europe είναι μια οργάνωση κάτω από την ομπρέλα της οποίας συνδέονται οργανισμοί για τον καρκίνο του μαστού, κλινικές και σύλλογοι υποστήριξης ασθενών από ολόκληρη την Ευρώπη. Στόχος μας είναι η βελτίωση και η επιτάχυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών στην υγειονομική περίθαλψη και την έρευνα. Επικεντρωνόμαστε στη μείωση των ανισοτήτων, καθώς και στην κάλυψη του υπάρχοντος κενού στην υγειονομική περίθαλψη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.