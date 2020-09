Κοινωνία

Φωτιά στον ΧΥΤΑ Φυλής - Μήνυμα από το 112

Προειδοποίησεις προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής

Έκτακτο μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι περιοχών της δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, κάτοικοι του Χαϊδαρίου καλούνται να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να αποφύγουν τις μετακινήσεις καθώς υπάρχει μεγάλη φωτιά στον ΧΥΤΑ Φυλής.

Στον ΧΥΤΑ έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κινδυνεύει κάποια κατοικημένη περιοχή, ωστόσο, οι πυκνοί καπνοί έχουν τυλίξει την περιοχή και είναι ιδιαιτέρως επιβλαβείς για την υγεία.

Παράλληλα, μαίνεται φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Αττικής, ο επικεφαλής της, Γιάννης Πρωτούλης, είχε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία κατάσβεσης των πυρκαγιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση, είναι το δέκατο τέταρτο εργοστάσιο ανακύκλωσης που καίγεται κατά τις νυχτερινές ώρες τους τελευταίους 20 μήνες.

Πηγή εικόνων: imerodromos.gr