Ζώδια

Ζώδια: 4 βήματα για να αλλάξεις την καθημερινότητα σου

Αν νιώθεις εγκλωβισμένος σε μια εικόνα που δε σε αντιπροσωπεύει, ξεκίνα από τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου.

Νιώθεις εγκλωβισμένος σε μια εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που πραγματικά είσαι, σε αυτό που πραγματικά νιώθεις; Αισθάνεσαι ότι κανείς δεν σε καταλαβαίνει και ότι οι πράξεις ακόμη και οι σκέψεις που τολμάς να εκφράσεις παρεξηγούνται; Αν θέλεις να αλλάξεις αυτή την κατάσταση δεν έχεις παρά να αλλάξεις τον τρόπο που εσύ βλέπεις τον εαυτό σου. Αν εσύ καταφέρεις να αντιμετωπίσεις τις διάφορες καταστάσεις της ζωής σου με διαφορετικό από ότι μέχρι τώρα τρόπο, τότε θα δεις ότι αυτή η αλλαγή περνά και στην πράξη, η ζωή σου παίρνει άλλη πορεία, και η εξωτερική σου εικόνα είναι σε πλήρη αρμονία με τον εσωτερικό σου κόσμο.

Τα 4 βήματα που σύμφωνα με το ζώδιό σου θα σε οδηγήσουν στην αναβάθμιση της πραγματικότητας που ζεις.

Κριός

• Αυτό που θέλεις να πετύχεις, λέγε το στον εαυτό σου κάθε στιγμή, ό,τι κι αν αφορά: την εμφάνισή σου, τα επαγγελματικά σου, το κόψιμο μιας συνήθειας. Κάνε του… πλύση εγκεφάλου. Λέγε το από μέσα σου, απ’ έξω σου, γράψτε το να το βλέπεις. Πάντα σε χρόνο ενεστώτα: «Είμαι στα κιλά που θέλω», «Πετυχαίνω να βγάζω περισσότερα χρήματα», «Κερδίζω τον διαγωνισμό».

• Κάνε τον καλό ύπνο προτεραιότητά σου. Σαν Κριός, είσαι δραστήριος σε βαθμό που να εξαντλείς τα αποθέματά σου. Φρόντισε να επιβάλεις στον εαυτό σου την απαραίτητη ξεκούραση, για να είσαι αποτελεσματικά ενεργητικός, όχι… νευρωτικά υπερκινητικός.

• Πρόσεξε την ποιότητα του φαγητού σου, αλλά και τον τρόπο που το τρως. Μην καταβροχθίζεις μηχανικά, ασυναίσθητα, αρπαχτά. Μετάτρεψε την ώρα του φαγητού σε μια ανάπαυλα ηρεμίας και ανασύνταξης δυνάμεων.

• Σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο. Ναι, χωρίς πλάκα. Είναι κάτι που θα σου αλλάξει τη διάθεση, θα σου φέρει την ανεμελιά των παιδικών σου χρόνων, θα σου δώσει μια διαφορετική οπτική του κόσμου.

Ταύρος

• Η εργατικότητα του Ταύρου συχνά μετατρέπεται σε εργασιομανία. Δούλεψε για να ζήσεις, αντί να ζεις για να δουλεύεις. Μπορεί η χαρακτηριστική σου ανασφάλεια να σε ωθεί να τα δίνεις όλα στη δουλειά, αλλά περισσότερο αποδοτικός θα είσαι αν απολαμβάνεις την εκτός εργασίας ζωή σου.

• Νιώθεις άνετα να βρίσκεσαι μέσα στο πλαίσιο των οικείων, γνωστών σου καταστάσεων. Μένοντας όμως στα ίδια και τα ίδια, δεν πρόκειται να εξελιχθείς. Τόλμησε το διαφορετικό και το άγνωστο, δοκίμασε, πειραματίσου, έστω κι αν δεν νιώθεις άνετα σε τέτοιες συνθήκες.

• Όσο πιο ανοιχτό είναι το μυαλό σου, τόσο πιο ευτυχισμένος θα είσαι. Μην το περιορίζεις με το να μένεις κολλημένος στις συνηθισμένες, ενίοτε συντηρητικές αντιλήψεις σου. Κάνε στον εαυτό σου την ερώτηση «Και γιατί όχι;» και άλλαξε νοοτροπία.

• Σου αρέσει το καλό και συχνά εξεζητημένο φαγητό, αλλά να ξέρεις ότι τίποτα δεν ξεπερνά τα απλά, αγνά προϊόντα της γης. Η υγιεινή διατροφή που σου εξασφαλίζουν τα φρούτα και τα λαχανικά, δεν σε βοηθά μόνο να έχεις όμορφη εμφάνιση και ισορροπημένο βάρος, αλλά και σου προσφέρει καλή διάθεση και διαύγεια του νου.

Δίδυμοι

• Η ακόρεστη ανάγκη σου για επικοινωνία συχνά σε κάνει να θέλεις περισσότερο να μιλάς, παρά να ακούς. Συγκεντρώσου σε ό,τι σου λέει ο άλλος, δώσε του την αμέριστη προσοχή σου και μην περιμένεις απλώς να τελειώσει, για να πεις τα δικά σου.

• Είσαι το άτομο που θέλει να γνωρίζει τους πάντες και η ποσότητα των «φίλων» σου ενίοτε αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας. Φρόντισε να περιβάλλεσαι από θετικούς ανθρώπους, που έχουν μια αισιόδοξη στάση στη ζωή και παραμέρισε τους μίζερους, που σε διαποτίζουν με τη μαυρίλα τους.

• Είσαι αεικίνητος και ακριβώς γι’ αυτό χρειάζεσαι την ανάπαυση του νου που μπορεί να σου προσφέρει ο διαλογισμός. Ακόμα και πέντε λεπτά την ημέρα όπου θα κάθεσαι με κλειστά μάτια χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα, θα κάνουν μεγάλη διαφορά.

• Ρίξε τις ταχύτητες. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα σαν να σε κυνηγάνε! Δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου για να σκεφτείς, να απολαύσεις τη στιγμή, να ζήσεις τη ζωή σου σε βάθος και ουσία.

Καρκίνος

• Το ζώδιό σου έχει μια τάση προς τη νωχέλεια. Αλλά η σωματική κίνηση κάνει καλό όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στη διάθεση. Γυμνάσου, περπάτησε, τρέξε, ανέβα σκάλες. Οτιδήποτε πέρα από το καθισιό.

• Φρόντισε να ακούς πάντα «ανεβαστική» μουσική. Οι Καρκίνοι έχουν μια ροπή προς τη μελαγχολία και η μουσική επηρεάζει τη διάθεσή σου πολύ περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι. Απόφυγε λοιπόν τα καταθλιπτικά κομμάτια.

• Αντί να αφήνεις το μυαλό σου να περιπλανιέται σε άσκοπα και συχνά μελαγχολικά μονοπάτια, βάλε το να δουλέψει, γυμνάζοντάς το ταυτόχρονα. Παίξε παιχνίδια που «ακονίζουν» το μνημονικό (σε κάτι τέτοια σίγουρα… σκίζεις) ή τις στρατηγικές ικανότητες, λύσε σταυρόλεξα, sudoku, puzzle.

• Μείνε στην παρούσα στιγμή, στο τώρα. Τώρα είναι που συμβαίνει η ζωή. Όταν πιάνεις τον εαυτό σου να παρασύρεται σε νοσταλγία ή ονειροπολήσεις, επανάφερέ τον.

Λέων

• Πρόσφερε στους άλλους. Εθελοντικά, χωρίς αντάλλαγμα. Υπάρχουν αμέτρητοι τομείς, οργανώσεις και φορείς, όπου μπορείς να δραστηριοποιηθείς για το κοινό καλό και όπου οι ικανότητες και τα ταλέντα σου θα είναι πολύτιμα. Κι ας μην αποσπάς διαρκώς τον θαυμασμό.

Ο Λέων έχει μια τάση στην υπερβολή, που εκδηλώνεται και στον τρόπο της ζωής του. Άρχισε να εκτιμάς το λιτό, το απέριττο. Δεν σου χρειάζονται όλα αυτά τα ρούχα ή τα αντικείμενα γύρω σου. Απαλλάξου και θα νιώσεις ανακούφιση.

• Αγάπησε τον εαυτό σου. Ανήκεις στα ζώδια που δεν έχουν ζητήματα αυτοεκτίμησης, αλλά σε αυτό το θέμα όλοι δυσκολεύονται. Η αγάπη σου θα πρέπει να μην έχει ανάγκη να τροφοδοτείται από τον θαυμασμό και την εκτίμηση των άλλων.

• Δημιούργησε μια συνήθεια, που να σου δίνει ηρεμία. Για παράδειγμα, να απολαμβάνεις κάθε πρωί τον καφέ σου ακούγοντας την αγαπημένη σου μουσική. Να πηγαίνεις μια βόλτα το απόγευμα. Ή ακόμα και να γράφεις κάθε βράδυ μια λίστα με τα ωραία πράγματα, που σου συνέβησαν στη διάρκεια της μέρας.

Παρθένος

• Σαν Παρθένος, είσαι παιδί της συνήθειας. Κάνε όμως κάτι που δεν έχεις ξανακάνει. Δοκίμασε ένα σπορ, μάθε ρώσικα, photoshop στο κομπιούτερ ή πλέξιμο, πειραματίσου με κάτι που δεν σου είχε πριν περάσει από το μυαλό.

• Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά για να «τσακώσεις» τις καινούργιες ευκαιρίες. Κολλώντας στη ρουτίνα σου, αποκτάς παρωπίδες και δεν βλέπεις τι… περνάει από μπροστά σου. Να είσαι σε εγρήγορση για πράγματα που μπορεί να φέρουν κάτι καινούργιο στη ζωή σου.

• Συνήθως είσαι συγκρατημένος στις χειρονομίες σου προς τους άλλους. Το θεωρείς κάπως αγενές να τους αγγίζεις. Όμως κάνε το, εφόσον η σχέση μαζί τους το επιτρέπει. Τα αγκαλιάσματα, τα χάδια, τα φιλιά δυναμώνουν τις σχέσεις και φέρνουν ευεξία.

• Δεν πειράζει να φοβάσαι για διάφορα πράγματα. Απλώς μην αφήνεις τον φόβο να σε εμποδίζει να τα κάνεις. Οτιδήποτε συνεπάγεται μια αληθινή αλλαγή στη ζωή μας τρομάζει. Μας κάνει όμως και πιο δυνατούς.

Ζυγός

• Πολλές φορές, για να μην έρθεις σε σύγκρουση ή χαλάσεις το κέφι των άλλων, κάνεις πράγματα που δεν είναι απόλυτα της αρεσκείας σου. Ξεπέρασέ το. Είναι δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι αγαπάς και σου δίνει χαρά και ηρεμία.

• Είσαι ένα από τα ζώδια που προτιμούν να βαδίζουν εκ του ασφαλούς στη ζωή. Μπορεί όμως κάποτε να μετανιώσεις για όσα φοβήθηκες να ρισκάρεις. Τα άλματα στο κενό είναι μέσα στο παιχνίδι και πολλές φορές σε οδηγούν σε… καλύτερη πίστα.

• Εφόσον, σαν Ζυγός, αγαπάς αρκετά το σώμα σου και θέλεις να διατηρείσαι καλά, φρόντισε να σε βλέπει περισσότερο ο ήλιος. Το καλοκαίρι πέρασε και δεν κινδυνεύεις να… σταφιδιάσεις. Αντίθετα, το φως του σου φτιάχνει τη διάθεση, το ανοσοποιητικό και τα κόκαλα.

• Εγκατάλειψε για λίγο τον άνετο καναπέ σου και απόκτησε μεγαλύτερη επαφή με τη φύση. Πέραν του ότι σου κάνει καλό, έχει πολλά να σε μάθει. Ιδίως για το πώς η ζωή βρίσκει πάντα τον τρόπο να προχωρά, ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια.

Σκορπιός

• Είσαι από τα πιο «σκληρά καρύδια» του ζωδιακού, θα πρέπει όμως να συνηθίσεις να μπαίνεις λίγο και στη θέση του άλλου. Καλλιέργησε μέσα σου τη συμπόνια και τη συγχώρεση. Θα νιώσεις καλύτερα έτσι.

• Μερικές φορές σε κυριεύουν διάφορες καταστροφικές σκέψεις. Κάτσε και γράψε το τρομαχτικό σενάριο που φαντάζεσαι. Και μετά ξαναγράψε το αντικαθιστώντας όλα τα αρνητικά με θετικά. Είναι μια καταπληκτική άσκηση για να δεις πώς όλα είναι τελικά μέσα στο μυαλό σου.

• Ο Σκορπιός είναι χαρακτηριστικά πεισματάρης. Δεν εγκαταλείπεις με τίποτα τον αγώνα. Όμως σαν ζώδιο του τέλους και της μεταμόρφωσης, θα πρέπει να καταλαβαίνεις πότε πρέπει να σταματάς τη μάχη. Όλα κάποτε τελειώνουν και κάτι άλλο έρχεται στη θέση τους.

• Φρόντισε να γελάς όσο πιο συχνά γίνεται. Ακόμα και στα δύσκολα. Ιδίως σε αυτά. Ακόμα κι αν δεν σου βγαίνει, δοκίμασέ το έστω και στα ψέματα. Θα δεις ότι μετά έρχεται από μόνο του.

Τοξότης

• Μπορεί να είσαι από τα καλύτερα παιδιά, αλλά συχνά συμπεριφέρεσαι με αγαρμποσύνη, καθώς λες και κάνεις ό,τι… σου βγαίνει. Είπαμε να είσαι ειλικρινής, όμως και το να δείχνεις ευγένεια δεν σε κάνει υποκριτή. Σκέψου λιγάκι τις ευαισθησίες των άλλων.

• Αν δεν έχεις ένα ζωάκι σαν γνήσιος Τοξότης, φρόντισε να αποκτήσεις. Σκυλάκι, γατάκι ή οτιδήποτε άλλο, θα κάνει τη ζωή σου πιο γεμάτη. Και θα σου δώσει την αυθόρμητη και ανυπόκριτη αγάπη που τόσο επιθυμείς.

• Είσαι από τα πιο δραστήρια ζώδια, αλλά πώς θα σου φαινόταν να μην κάνεις τίποτα; Μείνε για λίγη ώρα σε απόλυτη απραξία (όχι, η τηλεόραση δεν παίζει). Χαλάρωσε και απόλαυσε την παρέα του εαυτού σου.

• Πίνε μπόλικο νερό. Όσο αντέχει το στομάχι σου. Το νερό δεν σε κάνει απλώς να ξεδιψάς. Σου δίνει σωματικές δυνάμεις και πνευματική διαύγεια, απαραίτητες για όποιον, όπως εσύ, θέλει να… κατακτήσει τον κόσμο.

Αιγόκερως

• Ο Αιγόκερως, προσπαθώντας να φανεί ώριμος, συχνά απαρνιέται δια παντός το παιδί μέσα του. Μην πέφτεις στην παγίδα της σοβαροφάνειας. Παίξε. Ξαναγύρνα στα παιδικά σου χρόνια. Πάρε παράδειγμα από τα πιτσιρίκια στο περιβάλλον σου. Κάνει καλό στο μυαλό και στη διάθεση.

• Είσαι πραγματιστής αλλά, αν βάλεις μια δόση πνευματικότητας στη ζωή σου, θα την κάνεις πιο πλούσια. Η αίσθηση ότι συνδέεσαι με κάτι μεγαλύτερο από σένα, θα σου χαρίσει μεγάλη ψυχική δύναμη.

• Όποτε κοιτάς στον καθρέφτη, χαμογέλασε στον εαυτό σου. Ακόμα και το πρωί που ξυπνάς… μουρτζούφλης. Ιδίως σε αυτές τις στιγμές. Θα δεις αυτομάτως πώς αλλάζει όλη σου η διάθεση.

• Μη διστάζεις να πιάσεις κουβέντα με ξένους. Ένας Αιγόκερως δεν είναι πάντα εύκολος στις γνωριμίες του, αλλά δοκίμασε να είσαι πιο ανοιχτός απέναντι στον οποιονδήποτε. Ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις και τι καλό μπορεί να προκύψει από μια τέτοια επαφή.

Υδροχόος

• Παρόλο που δείχνεις ανοιχτός, δεν είσαι ιδιαίτερα διαχυτικός. Όμως το να αγκαλιάζεις τον άλλο, για χαιρετισμό, για παρηγοριά ή έτσι, χωρίς λόγο, είναι μια κίνηση που κάνει και τους δυο σας να νιώθετε καλύτερα. Μοίρασε λοιπόν γενναιόδωρα «αγκαλίτσες» σε όσους σημαίνουν κάτι για σένα.

• Ο συμβολισμός του ζωδίου σου συνδέεται με το νερό και, αντί να το… σερβίρεις, βυθίσου μέσα του όσο συχνότερα μπορείς. Το νερό σε καθαρίζει όχι μόνο σωματικά αλλά και ενεργειακά, γι’ αυτό άλλωστε δίνει μια τέτοια αίσθηση ευεξίας.

• Σαν ζώδιο του Αέρα, είσαι αρκετά εγκεφαλικός τύπος, αλλά δώσε μια πιο συναισθηματική χροιά στη λογική σου, εκτιμώντας ό,τι σου χάρισε η ζωή. Έχεις πολλά χαρίσματα, για τα οποία μπορείς να είσαι ευγνώμων.

• Θεωρείσαι αρκετά… γκατζετάκιας, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία. Φρόντισε όμως να κάνεις μια μικρή αποτοξίνωση από καιρό σε καιρό. Κλείσε το κινητό, μην μπεις στο Ίντερνετ, απομακρύνσου για λίγο από τα social media. Θα είσαι μια χαρά και χωρίς αυτά.

Ιχθύες

• Ο Ιχθύς θεωρείται ολίγον… νεροφίδα ως προς το ποτό, ιδίως αν πίνει θέλοντας να ξεχάσει τον πόνο του. Όμως κανείς ποτέ δεν κατάφερε να πνίξει τα προβλήματά του μέσα σε ένα ποτήρι. Περιόρισέ το λοιπόν μέχρι εκεί που το απολαμβάνεις.

• Αντί να χάνεσαι σε θλιβερές ονειροπολήσεις, χρησιμοποίησε την πλούσια φαντασία του ζωδίου σου με αποδοτικό τρόπο: Οραματίσου τον εαυτό σου να έχει όλα όσα επιθυμείς. Κάνε το όσο περισσότερο μπορείς. Και μετά προχώρα στο να κατακτήσεις τον στόχο σου.

• Επηρεάζεσαι εύκολα από τη δυστυχία των άλλων, ακόμα κι αν τη βλέπεις στις ειδήσεις. Μην εκθέτεις τον εαυτό σου σε ανώφελες θλίψεις και μη στενοχωριέσαι για όσα δεν μπορείς να αλλάξεις. Βλέπε μόνο θεάματα ευχάριστα, εποικοδομητικά και ελπιδοφόρα.

