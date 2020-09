Κοινωνία

Θανάσιμη μετωπική σύγκρουση δίκυκλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άσφαλτος βάφτηκε και πάλι με αίμα. Στο δυστύχημα ενεπλάκη και 15χρονος οδηγός!

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στο Μπούρτζι Ευβοίας με θύμα έναν 51χρονο δικυκλιστή.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το δίκυκλο του 51χρονου συγκρούστηκε με μηχανάκι που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και οδηγό έναν 15χρονο.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να σκοτωθεί ο οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ελαφρά ο νεαρός του δευτέρου δίκυκλου, ο οποίος και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Προανάκριση διενεργεί το ΤΤ Χαλκίδας.