Αθλητικά

NBA: η μεγάλη επιστροφή των Λέικερς

Ο Λεμπρόν Τζέιμς με triple double, οδήγησε τους «Λιμνάθρωπους» στους τελικούς, μετά από μια δεκαετία.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς οδηγεί τους Λέικερς στην διεκδίκηση του ΝΒΑ, μετά από μία δεκαετία. Η ομάδα του Λος Άντζελες, νίκησε 117-107 τους Ντένβερ Νάγκετς, έκανε το 4-1 στους τελικούς της Δύσης και εξασφάλισε την συμμετοχή της στην σειρά των τελικών από την οποία θα προκύψει ο εφετινός πρωταθλητής στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

Ο εκ των κορυφαίων παικτών όλων των εποχών, τελείωσε τον αγώνα με triple double, καθώς σημείωσε 38 πόντους, μάζεψε 16 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ, ενώ ο Αντονι Ντέϊβις πρόσθεσε 27 πόντους στην συγκομιδή των «λιμνανθρώπων».

Όσον αφορά στην ομάδα του Ντένβερ, κορυφαίοι σκόρερ ήταν οι Νίκολα Γιόκιτς και Τζέρεμι Γκραντ με 20 πόντους, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 19 πόντους.

Στον τελικό, οι Λέικερς θ΄ αντιμετωπίσουν τον νικητή της Ανατολής, που θα προκύψει από την σειρά Σέλτικς-Χιτ, στην οποία προηγείται η ομάδα του Μαϊάμι με 3-2 στις νίκες.