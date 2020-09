Κοινωνία

Φωτιά στον ΧΥΤΑ Φυλής: Αποπνικτική ατμόσφαιρα και τοξικό νέφος

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά μετά από αρκετές ώρες. Το μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής.

Αποπνικτική ήταν η ατμόσφαιρα στην περιοχή από το τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά το βράδυ του Σαββάτου που ξέσπασε στον ΧΥΤΑ Φυλής, στα Άνω Λιόσια.

Μήνυμα εστάλη από το 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να κλειστούν τα παράθυρα των σπιτιών και να αποφευχθούν οι μετακινήσεις κατοίκων που διαμένουν κοντά στο ΧΥΤΑ Φυλής λόγω της φωτιάς .

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες, προσπαθώντας να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο. Τελικά, οι πυροσβέστες έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά νωρίς το πρωί της Κυριακής.