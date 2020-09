Πολιτική

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κυλιόμενο ωράριο στα σχολεία (βίντεο)

Τι είπε για τις καταλήψεις, τα κενά στα σχολεία και τις αντιδράσεις για τα πολυπληθή τμήματα.

Για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στα σχολεία λόγω κορονοϊού, τις αντιδράσεις και τις καταλήψεις για ολιγομελή τμήματα αλλά και τις προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Πρωινοί Τύποι η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Είναι πολύ δύσκολο το θέμα της σχολικής στέγης τόνισε η κ. Ζαχαράκη, καθώς όπως είπε είναι δύσκολο να βρεθούν επιπλέον σχολικές αίθουσες ώστε να είναι λιγότερα παιδιά σε κάθε τμήμα. Μάλιστα όπως είπε το πρόβλημα με τον αυξημένο αριθμό μαθητών στα τμήματα παρατηρείται κυρίως στα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια η εικόνα είναι καλύτερη.



Για τις προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις στα σχολεία η υφυπουργός Παιδείας επισήμανε ότι πρώτη φορά έχουν γίνει συνολικά 32.000 προσλήψεις αρχές Σεπτέμβρη.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχουν κατατεθεί δυο διατάξεις για την τρίτη φάση πρόσληψης εκπαιδευτικών τον Οκτώβριο, προκειμένου να καλυφθούν όλα τα κενά.



Σχετικά με τις καταλήψεις η κ. Ζαχαράκη σημείωσε πως στον διάλογο έχουν εμπλακεί ενεργά οι εκπαιδευτικοί, τονίζοντας πως είναι σημαντικό όταν αντιπαραθέτουμε ορθά επιχειρήματα. Ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχει μια εξομάλυνση ως προς το θέμα με τον κορονοϊό και περισσότερα παιδιά πηγαίνουν σχολείο. «Οι μάχες δίνονται με ανοιχτά σχολεία», υπογράμμισε.



Αναφερόμενη στο κυλιόμενο ωράριο η κ. Ζαχαράκη είπε ότι προς το παρόν δεν έχει συζητηθεί, ωστόσο είπε πως αν διαμορφωθούν οι συνθήκες λόγω κορονοϊού θα συζητηθεί. «Είναι ανοικτό το θέμα για κυλιόμενο ωράριο αν μας πουν οι ειδικοί», σημείωσε.

Τέλος ανέφερε ότι μέχρι αύριο στις 12.00 το μεσημέρι οι αναπληρωτές που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες μπορούν να δηλώνουν ενδιαφέρον για τριμηνιαίες κατ’ ελάχιστον συμβάσεις ώστε να είναι σε αναμονή για να καλυφθούν κενά που θα προκύψουν από απουσίες εκπαιδευτικών λόγω κορονοϊού.