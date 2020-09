Κοινωνία

Τελετή εκταφής ενός Αγίου (εικόνες)

Με την συμμετοχή τριών Αρχιερέων, ενός Επισκόπου και πλήθους ιερωμένων έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσσης.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η εκταφή του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσσης, με την παρουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Καστορίας κ. Σεραφείμ, Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου και Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ καθώς και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευμενείας κ. Ειρηναίου.

Η τελετή εκταφής ξεκίνησε από τις 6 το πρωί με την παρουσία πλήθος ιερέων από τις Εκκλησίες της Έδεσσας και των γύρω περιοχών αλλά και του Δημάρχου Έδεσσας κ. Δημήτρη Γιάννου και του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Δάνη Τζάμτζη ενώ όλοι οι παριστάμενοι έσκαψαν από λίγο για ευλογία.

Μετά από ώρα, αποκαλύφθηκε το ιερό σκήνωμα και ξεκίνησε η τελετή του ¨πλυσίματος». Όλη την ώρα το κοιμητήριο της Έδεσσας φυλασσόταν από Αστυνομική δύναμη, που ήταν τόσο στην είσοδο, που παρέμεινε κλειστή, όσο και περιμετρικά του κοιμητηρίου.

Η εκταφή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή προκειμένου να γίνει η σχετική προετοιμασία για την επίσημη ανακομιδή τους, η οποία έχει προγραμματισθεί για την 15η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας.

Πηγή: aridaianews.blogspot.com