Βαρουφάκης στον ΑΝΤ1: δεδομένο το νέο μνημόνιο (βίντεο)

Ο πρόεδρος του ΜέΡΑ25, υποστήριξε ότι το ύψος της ύφεσης θα είναι δυσθεώρητο. Τι είπε για τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Ο πρόεδρος του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», τόνισε ότι η ύφεση λόγω του κορονοϊόυ θα κλείσει γύρω στο 10-11%, παρά το «μασάζ» που γίνεται στα νούμερα.

Ο κ. Βαρουφάκης θεωρεί σίγουρο ότι το ύψος της ύφεσης θα είναι δυσθεώρητο και κατά συνέπεια θα οδηγηθούμε σε νέο μνημόνιο, «το οποίο βέβαια θα χαρακτηριστεί αλλιώς όπως και το τέταρτο μνημόνιο το οποίο έφερε η κυβέρνηση Τσίπρα και απλά το ονόμασε “έξοδος από τα μνημόνια”».

Ο κ. Βαρουφάκης υπογράμμισε ότι τα πραγματικά χρήματα που θα πέσουν στην ελληνική οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση 72 δις όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά το πολύ 9 έως 10 δις ευρώ. Κι εξήγησε ότι μέσα στα 72 δις υπολογίζονται τόσο η ΚΑΠ όσο και το ΕΣΠΑ, αλλά και τα δάνεια που θα μπορούσαμε να λάβουμε, «αλλά σωστά είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα πάρουμε».

Ο Πρόεδρος του ΜέΡΑ25, υποστήριξε ότι αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις δεν είναι νέα δάνεια, αλλά κούρεμα των υφιστάμενων υποχρεώσεων τους. Συμπλήρωσε πως αν δε συμβεί αυτό, θα έχουμε πολλά «λουκέτα» και τόσο το κράτος όσο και οι τράπεζες δεν πρόκειται να πάρουν τα χρήματα τους, άρα το κούρεμα θα είναι εκ των πραγμάτων μεγαλύτερο.

Είπε ακόμη ότι δεν είναι δυνατόν να ζητείται από τις επιχειρήσεις προκαταβολή φόρου 50% για το 2021 με βάση το τζίρο του 2019, όταν αυτή τη στιγμή λόγω της κρίσης δεν έχουν έσοδα.

Τέλος και σε ότι αφορά την πανδημία του κορονοϊού, είπε ότι τα νέα μέτρα είναι επιβεβλημένα, αλλά τώρα θα ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση και δε θα τη στηρίξει όπως στα πρώτα μέτρα που επιβλήθηκαν την άνοιξη, γιατί η κυβέρνηση δεν χρησιμοποίησε τον χρόνο που κέρδισε από την καραντίνα, για να δυναμώσει το ΕΣΥ και να κάνει προσλήψεις, όπως θα έπρεπε να γίνουν και στον χώρο της παιδείας.