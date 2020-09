Οικονομία

“Ψηφιακή σύνταξη”: Οι ημερομηνίες για την αίτηση συνταξιοδότησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ταχείς ρυθμούς υλοποιείται η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ». Τι δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης.

Με ταχείς ρυθμούς υλοποιείται η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ». Στο πλαίσιο αυτό, ήδη εδώ και λίγους μήνες, εντάχθηκε η έκδοση των νέων συντάξεων χηρείας, καθώς και των νέων συντάξεων του πρώην ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση, στη νέα ψηφιακή διαδικασία, περιορίζοντας σημαντικά το χρόνο αναμονής, ενώ με την ίδια ψηφιακή διαδικασία θα εκδοθούν και οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά για τις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες. Μάλιστα, βάσει του σχεδιασμού, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προγραμματίζεται η σταδιακή ένταξη στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, δηλώνει ότι μία από τις τελευταίες παθογένειες που ταλαιπωρούσε εδώ και δεκαετίες τους απόμαχους του εργασιακού βίου βρίσκεται σε τροχιά οριστικής αντιμετώπισης.

«Η επίτευξη της ψηφιακής σύνταξης "ΑΤΛΑΣ" από τις 17 Απριλίου του 2020 έχει ήδη ανοίξει το δρόμο σε μία νέα πραγματικότητα στην κοινωνική ασφάλιση, όπου η ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών δεδομένων, ο αυτοματισμός και η τάχιστη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου/συνταξιούχου, είναι ο κανόνας. Η ψηφιακή απονομή σύνταξης "ΑΤΛΑΣ" είναι πλέον μία πραγματικότητα, η οποία αποτελεί μία ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Η νέα διαδικασία ψηφιακής απονομής κύριας σύνταξης "ΑΤΛΑΣ" έρχεται να αντιμετωπίσει το σημαντικότερο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των τελευταίων δεκαετιών» επισημαίνει ο κ. Βρούτσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, «αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, ο "ΑΤΛΑΣ" μετασχηματίζει τη διαδικασία απονομής συντάξεων σε μία απλή ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 4, επιτυγχάνοντας:

α. Την απαλλαγή του ασφαλισμένου από το ρόλο του άτυπου κλητήρα, που έπρεπε να συγκεντρώσει και να προσκομίσει πληθώρα δικαιολογητικών. Πλέον, αυτά αντλούνται ηλεκτρονικά, μέσω της διασύνδεσης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με τους φορείς που τα εκδίδουν.

β. Τη μετατροπή μίας πολύμηνης κατά κανόνα διαδικασίας σε μία συναλλαγή λίγων λεπτών για τους ασφαλισμένους. Ενδεικτικά, με την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της πρώτης φάσης υλοποίησης, ο χρόνος απονομής της σύνταξης έχει μειωθεί σε λίγα δευτερόλεπτα από την υποβολή της αίτησης».

Με βάση το σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής σύνταξης ακολουθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η υλοποίηση του οποίου γίνεται σε τέσσερις φάσεις. Κάθε μία από τις φάσεις περιλαμβάνει το στάδιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης, το στάδιο της τρίμηνης πιλοτικής λειτουργίας, το στάδιο της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας και το στάδιο της ένταξης του μέγιστου δυνατού όγκου των εκκρεμών υποθέσεων.

«Μετά την πρώτη επιτυχημένη εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος για την απονομή ψηφιακής σύνταξης στην κατηγορία των συντάξεων χηρείας και στη μεγάλη κατηγορία των αγροτών, ο δρόμος άνοιξε οριστικά και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων» τονίζει ο υπουργός Εργασίας.

Στο ερώτημα, λοιπόν, του οποιουδήποτε ασφαλισμένου σχετικά με το πότε μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, για να λάβει αυτόματα τη σύνταξή του, χωρίς ταλαιπωρία και πολύχρονη καθυστέρηση, ο κ. Βρούτσης απαντά ότι το χρονοδιάγραμμα για κάθε κατηγορία εργαζομένου είναι το εξής:

Φάση Α': Συντάξεις χηρείας και συντάξεις αγροτών (έχει ήδη υλοποιηθεί).

Φάση Β': Συντάξεις αναπηρίας και γήρατος υγειονομικών, με στόχο την παραγωγική λειτουργία από τον Μάρτιο του 2021 και μετά.

Φάση Γ': Συντάξεις γήρατος μισθωτών, δημοσίου και μηχανικών, με στόχο την παραγωγική λειτουργία από τον Αύγουστο του 2021 και μετά.

Φάση Δ': Συντάξεις γήρατος ελεύθερων επαγγελματιών, νομικών και εργαζομένων στον Τύπο, με στόχο την παραγωγική λειτουργία από τον Δεκέμβριο του 2021 και μετά.

Με την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού υπολογίζεται ότι θα εκδίδεται ψηφιακά το 80% έως 85% των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης.

«Μετά την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής σύνταξης και καθώς όλες οι νέες γενιές ασφαλισμένων θα λαμβάνουν τη σύνταξή τους αυτόματα, κανείς δεν θα θυμάται στο μέλλον το πολύπαθο παρελθόν. Το μόνο που θα το θυμίζει θα είναι τηλεοπτικά πλάνα αρχείου από αποθήκες και γραφεία με χάρτινους φακέλους και έγγραφα. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη το 2013 με το σύστημα χαρτογράφησης του ασφαλιστικού "ΗΛΙΟΣ". Κανείς πλέον δεν θυμάται τις "μαϊμού" συντάξεις, οι οποίες εξαλείφθηκαν» σχολιάζει ο υπουργός Εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης σημειώνει ότι, με τη δημιουργία του e-ΕΦΚΑ, ως αποτέλεσμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ν. 4670/2020, πραγματοποιείται οργανωτική και διοικητική ενοποίηση όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

«Ως εκ τούτου, αναβαθμίζεται η λειτουργία του e-ΕΦΚΑ και ελαχιστοποιείται ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών. Η επιτάχυνση των διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, μέσω του περιορισμού των βημάτων που απαιτούνται στο πλαίσιο συναλλαγών με το φορέα και της σταδιακής εξάλειψης των απαιτήσεων αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη διεκπεραίωση μίας υπόθεσης.

Καρπούς της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και της διοικητικής ενοποίησης του e-ΕΦΚΑ αποτελούν η για πρώτη φορά ταυτόχρονη καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020 και η επίσης για πρώτη φορά έκδοση ενιαίου ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020» υπογραμμίζει ο υπουργός Εργασίας.