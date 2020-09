Κοινωνία

Κολαστήριο για απαχθέντες μετανάστες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με τις βρετανικές Αρχές, για τον εντοπισμό και την απελευθέρωση τους.

Στον εντοπισμό και την απελευθέρωση οικογένειας αλλοδαπών και τεσσάρων ακόμη ατόμων, που κρατούνταν παρά τη θέλησή τους σε περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης, κατάφεραν να φτάσουν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με βρετανικές Αρχές.

Ειδικότερα, διενεργήθηκε αυτεπάγγελτη προανάκριση, στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, για την αρπαγή τεσσάρων μελών οικογένειας Αφγανών, από την οποία προέκυψε ότι άγνωστοι, χρησιμοποιώντας απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας των παθόντων, ζητούσαν την καταβολή χρηματικού ποσού από συγγενικά τους πρόσωπα, μέσω διατραπεζικής μεταφοράς, προκειμένου να τους αφήσουν ελεύθερους.

Ακολούθησαν έρευνες, κατά τις οποίες την περασμένη Παρασκευή, εντοπίσθηκαν σε ημιορεινή δασώδη περιοχή στη Μυγδονία Θεσσαλονίκης και απελευθερώθηκαν αντρόγυνο Αφγανών και ένας ακόμα ομοεθνής τους, ενώ ταυτόχρονα συνελήφθη 19χρονος Πακιστανός, εμπλεκόμενος στην υπόθεση.

Αφού η ευρύτερη περιοχή ελέγχθηκε διεξοδικά με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οργανώθηκε και μπήκε σε εφαρμογή ο αστυνομικός σχεδιασμός για τον εντοπισμό και των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου, όπου εντοπίσθηκαν σε μονοκατοικία οι δύο ανήλικοι και τρεις ακόμη Πακιστανοί, που κρατούνταν παρά τη θέλησή τους, μέχρι συγγενικά τους πρόσωπα να καταβάλλουν χρηματικό ποσό για την απελευθέρωσή τους από 31χρονο και 36χρονο από το Πακιστάν, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Οι δράστες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για αρπαγή ανηλίκου από κοινού κατά συρροή, αρπαγή από κοινού κατά συρροή και απόπειρα εκβίασης κατά συρροή, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.