Κορονοϊός - Βρυξέλλες: Αυστηρά μέτρα μετά την “έκρηξη” κρουσμάτων

Κλεινουν νωρίτερα τα μπαρ και τα καφέ, ενώ απαγορεύονται την νύχτα οι συναθροίσεις άνω των δέκα ατόμων.

Αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού έλαβαν χθες, Σάββατο, οι αρχές των Βρυξελλών έπειτα από συνεδρίαση τριών ωρών, στην οποία συμμετείχαν τόσο οι δήμαρχοι των 19 δήμων της βελγικής πρωτεύουσας όσο και επικεφαλής της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις νέες αποφάσεις, τα μπαρ και τα καφέ θα κλείνουν στις 23:00, ενώ από την ίδια ώρα και μέχρι τις 6 το πρωί απαγορεύονται οι συναθροίσεις άνω των δέκα ατόμων. Παράλληλα δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού στις υπαίθριες αγορές.

Όσον αφορά στα καταστήματα που πωλούν φαγητό ή ποτό, αυτά μπορούν να παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 22:00.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν μετά την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων, τα οποία στις Βρυξέλλες ανήλθαν σε 2.305 κατά μέσο όρο, όταν ο αριθμός τους σε ολόκληρη τη χώρα είναι 1.528 κατά μέσο όρο.

Στις 6 Οκτωβρίου θα υπάρξει εκ νέου αξιολόγηση για επαναπροσαρμογή των περιορισμών.

Την περασμένη Τετάρτη, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Βελγίου είχε αποφασίσει ότι από 1ης Οκτωβρίου καταργείται η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, εκτός εάν πρόκειται για πολυσύχναστα μέρη και με βάση τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο κάθε πολίτης υποχρεούται να έχει μαζί του μάσκα για την περίπτωση που χρειαστεί να την φορέσει. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο.