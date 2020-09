Life

Η “Τόκιο”... γκρέμισε το Instagram με τη σέξι φωτογραφία της (εικόνες)

Η αγαπημένη ηθοποιός έχει βαλθεί να ξετρελάνει τον αντρικό πληθυσμό, ανεβάζοντας την μια «καυτή» φωτογραφία μετά την άλλη!

Την αγαπήσαμε μέσα από τη σειρά ''La Casa De Papel'', που υποδύθηκε την «Τόκιο» και μας έκοψε… την ανάσα, όχι μόνο με τις περιπέτειες της, αλλά και την εμφάνιση της.

Η Ούρσουλα Κορμπερό, όμως τον τελευταίο καιρό έχει βαλθεί να πυρπολήσει τις αντρικές φαντασιώσεις ανεβάζοντας τη μια καυτή φωτογραφία μετά την άλλη, στο Instagram.

Στην τελευταία της δε, ξετρέλανε τους 30 εκατομμύρια ακολούθους της φορώντας ένα κοντό φόρεμα και πήρε 3 εκατομμύρια like, σε λιγότερο από 24 ώρες

Μάλιστα, η ηθοποιός γράφει «σε αγαπώ σέξι», έχοντας tagάρει τη συνάδελφό της και φίλη της -και επίσης κούκλα- Greta Fernandez, η οποία της έχει απαντήσει από κάτω, «Φιλενάδα είσαι κανόνι».