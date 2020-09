Πολιτική

Γεννηματά: η Κυβέρνηση παίζει κορώνα γράμματα υγεία και παιδεία

Προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό, εξαπέλυσε η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ, καταλογίζοντας του «αντιφάσεις και καθυστερήσεις».

Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε δήλωση της υποστηρίζει ότι «δυστυχώς η Κυβέρνηση παίζει κορώνα γράμματα υγεία και παιδεία» και συμπληρώνει ότι, «Έχασε έξι μήνες. Ουσιαστικά απούσα. Επέβαλε τον συνωστισμό. Μόνο μέτρο οι μάσκες γίγαντες, φιάσκο για το οποίο κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη. Τώρα επιλέγει τη σύγκρουση με τους μαθητές, για να καλύψει τα δικά της λάθη. Ο αυταρχισμός του Υπουργείου, δίνει τροφή σε όσους επιθυμούν την ένταση στα σχολεία».

Η κυρία Γεννηματά στη συνέχεια της δήλωσης της επισημαίνει:

Εμείς θέλουμε σχολεία ανοιχτά και ασφαλή.

Με 15 παιδιά ανά τμήμα.

Συνεργασία με τους δήμους για περισσότερες αίθουσες.

Πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού εκπαιδευτικών και ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας.

Μείωση της ύλης και εφαρμογή της εκ περιτροπής διδασκαλίας για το κρίσιμο διάστημα.

Εφαρμογή επικουρικά της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Μέτρα τώρα. Ουσία και όχι απουσία.

Και καταλήγει, «οι αντιφάσεις και οι καθυστερήσεις σας κ. Μητσοτάκη, κλονίζουν την εμπιστοσύνη και τροφοδοτούν αρνήσεις και αντιδράσεις, σε βάρος της δημόσιας υγείας».