Πολιτική

ΥΠΕΞ για Καστελλόριζο: Η Τουρκία να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη Δικαιοσύνη

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για την προσβολή της ελληνικής σημαίας από τούρκικο drone.





Την απερίφραστη καταδίκη του για την χθεσινή προσβολή της Ελληνικής σημαίας στο Καστελλόριζο εκφράζει με ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και καλεί τις τουρκικές Αρχές να διερευνήσουν άμεσα το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι drone το οποίο είχε απογειωθεί από το Κας της Τουρκίας κατάφερε να φτάσει μέχρι την είσοδο του λιμανιού του Καστελλόριζου στις 7 το πρωί του Σαββάτου και από εκεί να ρίξει κόκκινη μπογιά πάνω στην ελληνική σημαία, που είναι ζωγραφισμένη από την δεξιά πλευρά του νησιού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

"Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή προσβολή της Ελληνικής σημαίας στο Καστελόριζο.



Τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες αποσκοπούν να δυναμιτίσουν τις προοπτικές αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δυο χωρών.



Αναμένουμε από τις τουρκικές αρχές την άμεση καταδίκη και διερεύνηση του περιστατικού, ώστε οι υπαίτιοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης."