Παράξενα

Στο εδώλιο 80χρονη γιατί δεν είχε κόψει τα νύχια του γαϊδάρου της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μήνυση από φιλοζωική εταιρεία, η απόγνωση της γιαγιάς και η ετυμηγορία του Δικαστηρίου.

Viral έχει γίνει το tweet του δικηγόρου Νίκου Καραγιαννακίδη για μια γιαγιά 80 ετών η οποία βρέθηκε στα δικαστήρια κατηγορούμενη για βάναυση μεταχείριση απέναντι σε ζώο.

Το ζώο σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν ο γάιδαρός της, του οποίου δεν είχε κόψει τα νύχια. Έτσι, υπεβλήθη μήνυση από Φιλοζωικό σωματείο, σύμφωνα με τον ίδιο, που ανήρτησε σχετικά στον λογαριασμό του στο twitter:

«Γιαγιά 80 ετών χήρα σε σχήμα Γ ήταν σήμερα κατηγορούμενη για βάναυση μεταχείριση ζώου διότι στο γαϊδούρι που είχε δεν έκοψε τα νύχια. Φιλοζωική οργάνωση τη μήνυσε κ της πήρε το γάιδαρο. Στο δικαστήριο έκλαιγε με λυγμούς. Αθωώθηκε! Αλήθεια, τι κοινωνία αφήνουμε να πλάσουν κάποιοι;».

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν το πρωί της Πέμπτης στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρπενησίου, η ηλικιωμένη ισχυρίστηκε στον Πρόεδρο της Έδρας πως ουδέποτε κακομεταχειρίστηκε το γαϊδουράκι της, ενώ η συγκίνησή της ήταν τέτοια που δεν άντεξε και άρχισε να κλαίει με λυγμούς.

Η γυναίκα είχε μηνυθεί από Φιλοζωική οργάνωση πριν από περίπου έναν χρόνο όταν οι φιλόζωοι πραγματοποιούσαν εκδρομή στο Καρπενήσι και είδαν τη γιαγιά με το γαϊδουράκι, όταν και παρατήρησαν πως τα νύχια του ποδιού του δεν ήταν κομμένα και το γαϊδουράκι δυσκολευόταν. Τότε, της έκαναν έντονη παρατήρηση, ενώ με τις νομικές διαδικασίες που κίνησαν πήραν το ζώο από την κατοχή της ενώ εκείνη βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου κατηγορούμενη για «βάναυση κακομεταχείριση ζώου».

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου σε συνεργασία με τον Εισαγγελέα αθώωσαν την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία μόλις άκουσε την απόφαση ρώτησε γεμάτη αθωότητα την Έδρα «και νερό στα πρόβατά μου ποιος θα μου φέρει που θέλω να τα ποτίζω», με τον Πρόεδρο να της απαντά «Αγαπητή μου κυρία δεν είμαι Πρόεδρος κοινότητας, Πρόεδρος Δικαστηρίου είμαι».

Πηγή: lamiareport.gr