Κορονοϊός: Συναγερμός για κρούσματα σε εργάτες γης

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποιεί τεστ και ιχνηλάτηση των επαφών τους. Τι αναφέρει ο Δήμαρχος της περιοχής.

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι του Ευρώτα της Λακωνίας μετά τα 32 κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν στην περιοχή.

Ειδικότερα, 32 εργάτες γης βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19. Ο δήμος Ευρώτα είναι αγροτικός και ως εκ τούτου έχει πολλούς εργάτες γης. Σε περιόδους αιχμής έχει περίπου 3000 εργάτες, ενώ αυτό το διάστημα στην περιοχή εργάζονται 1500 άτομα, αφρικανικής και ασιατικής καταγωγής.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, "κλιμάκιο διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους για ανίχνευση του ιού SARS-CoV2 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ευρώτα. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότερα από 150 rapid test στις στενές επαφές που έχουν προκύψει από την εκτεταμένη ιχνηλασία και θα συνεχιστούν οι έλεγχοι και στις γύρω περιοχές, προκειμένου να εντοπιστεί και να περιοριστεί πιθανή διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα".





Εν τω μεταξύ, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο Γλυκόβρυσης παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, του Αντιπροέδρου του ΕΟΔΥ κ. Γιώργου Παναγιωτακόπουλου, του Δημάρχου Ευρώτα κ. Δήμου Βέρδου, του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης κ. Ανάργυρου Μαριόλη και του Μέλους του ΔΣ του ΕΟΔΥ κ. Γιώργου Δελλή.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο Mega, ο Δήμαρχος του Ευρώτα Λακωνίας, Δήμος Βέρδος, τα κρούσματα εντοπίστηκαν στα χωριά Άγιος Ιωάννης και Γλυκόβρυση. «Το άσχημο είναι ότι σε ένα σπίτι μένουν πολλά άτομα μαζί, 20-25 άτομα, σε ένα σπίτι 70 τετραγωνικών» σημείωσε για τους εργάτες γης που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

«Θέλει ψυχραιμία και όχι πανικό. Να απομονωθούν τα κρούσματα και να μην έρχονται σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο» σημείωσε, προσθέτοντας ότι ζήτησε την μεταφορά των κρουσμάτων σε ειδική δομή ή σε ξενοδοχείο ώστε να απομονωθούν και να ελέγχεται η τήρηση της καραντίνας.