Αθλητικά

Σάκκαρη: εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Ρολάν Γκαρός

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην, Αϊλα Τομλιάνοβιτς.

Χωρίς να δυσκολευθεί ιδιαίτερα, η Μαρία Σάκκαρη, νίκησε την πολύ καλή φίλη της, Αϊλα Τομλιάνοβιτς με 6-0, 7-5 και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Ρολάν Γκαρός, που φιλοξενείται στο Παρίσι.

Η 25χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 24 της παγκόσμιας κατάταξης, μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και πήρε το πρώτο σετ με 6-0 σε μόλις 24 λεπτά. Το δεύτερο σετ, ήταν εντυπωσιακό σε εξέλιξη, καθώς η Σάκκαρη και η 27χρονη Αυστραλή (Νο 64 στον κόσμο), «έσπασαν» από τρεις (!) φορές το σερβίς της αντιπάλου.

Μετά το 3-3, η Τομλιάνοβιτς προηγήθηκε με 5-3, αλλά η Σάκκαρη αντέδρασε και αφού ισοφάρισε σε 5-5, πέρασε μπροστά με 6-5 και «σπάζοντας» ακόμη μία φορά το σερβίς της Τομλιάνοβιτς, πήρε το σετ και το ματς με 7-5, σε 50 λεπτά.