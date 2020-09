Αθλητικά

Ολυμπιακός: η αποστολή για τον αγώνα με την Ομόνοια

Οι εκλεκτοί του Μάρτινς για τον αγώνα που θα… ξεκλειδώσει την πόρτα για τ’ αστέρια.

Ο Πέδρο Μαρτίνς ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Ολυμπιακού, για την ρεβάνς (σ.σ. πρώτος αγώνας 2-0) των playoffs του Champions League, που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη (29/9, 22:00) στην Λευκωσία με αντίπαλο την Ομόνοια.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, ανακοίνωσε την αποστολή, που αποτελούν οι Σα, Τζολάκης, Κρίστινσον, Ραφίνια, Χολέμπας, Μπα, Σισέ, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Μπουχαλάκης, Καφού, Καμαρά, Εμβιλά, Μπρούνο, Φορτούνης, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά, Κάιπερς, Χασάν, Ελ Αραμπί.