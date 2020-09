Κόσμος

Βρετανία - δημοσκόπηση: για πρώτη φορά οι Εργατικοί προηγούνται των Συντηρητικών του Τζόνσον

Πριν από την πανδημία του κορονοϊού, οι Συντηρητικοί προηγούνταν των Εργατικών, με 26 ποσοστιαίες μονάδες.

Το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας προηγείται για πρώτη φορά του Συντηρητικού Κόμματος μετά την άφιξη στην εξουσία του Μπόρις Τζόνσον, τον Ιούλιο του 2019, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinium που δημοσίευσε σήμερα η εφημερίδα The Observer, η κυριακάτικη έκδοση του Guardian.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης του Κιρ Στάρμερ προηγείται των Τόρις κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, με ποσοστό 42% έναντι 39%. Πριν από έξι μήνες, στην αρχή της πανδημίας του νέου κορονοϊού, για τη διαχείριση της οποίας η κυβέρνηση Τζόνσον δέχεται σφοδρές επικρίσεις, οι Συντηρητικοί προηγούνταν με 26%.

Είναι η πρώτη φορά από τις αρχές Ιουλίου του 2019, όταν παραιτήθηκε η Τερέζα Μέι, εξαιτίας της αδυναμίας να πείσει το κοινοβούλιο να υιοθετήσει τη συμφωνία της για το Brexit, που οι Εργατικοί προηγούνται.

Κυρίως, «είναι η πρώτη φορά από τότε που ο Μπόρις Τζόνσον έγινε πρωθυπουργός που οι Εργατικοί προηγούνται των Συντηρητικών στην πρόθεση ψήφου», υπογραμμίζει ο Άνταμ Ντράμοντ, αναπληρωτής διευθυντής της εταιρείας Opinium.

Στο ερώτημα ποιος θα ήταν καλύτερος πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ προηγείται του Μπόρις Τζόνσον με 4 ποσοστιαίες μονάδες.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (55%) εκτιμούν ότι ο ηγέτης των Εργατικών είναι έτοιμος να εισέλθει στην Ντάουνινγκ Στριτ και το 40% πιστεύει πως οι Εργατικοί είναι έτοιμοι να σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνηση.

Το ποσοστό αποδοκιμασίας του Μπόρις Τζόνσον ανέρχεται σε 50%, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να βρίσκεται στο στόχαστρο των πολιτών για τη διαχείριση της κρίσης Covid-19 καθώς η Βρετανία θρηνεί ήδη σχεδόν 42.000 νεκρούς, το βαρύτερο απολογισμό στην Ευρώπη.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το διάστημα 23 και 25 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή 2.002 ανθρώπων.