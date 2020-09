Πολιτική

Θεοδωρικάκος: εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση των ιστορικών προκλήσεων

Ο Υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε την επανίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας. Τι είπε για τις καταλήψεις στα σχολεία.

Την ανάγκη υιοθέτησης από όλους ενός υπεύθυνου πατριωτισμού, που θα επιτρέψει πολιτικές συγκλίσεις και συναινέσεις σε μία εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση των ιστορικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο μέτωπο της πανδημίας, επισημαίνει ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα».

Παράλληλα, προαναγγέλλει την πρόθεση του υπουργείου να επανιδρύσει «μία ισχυρή Δημοτική Αστυνομία που θα συμβάλλει εμπράκτως στην τάξη, στην ηρεμία και στην ασφάλεια στις γειτονιές, και στην πόλη και στην επαρχία».

Αναφερόμενος στις καταστροφές που προκάλεσε ο «Ιανός», ο κ. Θεοδωρικάκος σημειώνει ότι ήδη έχουν εκταμιευτεί 37 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πληγέντων από το καταστροφικό πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα, ενώ αναμένεται να αποδεσμευτούν επιπρόσθετα κονδύλια. Όσο για τους δήμους που επλήγησαν θα έχουν προτεραιότητα στην ένταξη προτάσεων που θα καταθέσουν για έργα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Για τη σχέση της ΝΔ με την Αυτοδιοίκηση, τονίζει ότι «έχει εντάξει, πλέον, στον πολιτικό της γονότυπο μία νέα ισχυρή και αναζωογονητική πολιτική σχέση με την Αυτοδιοίκηση, την οποία δεν είχε στο παρελθόν. Και αποτελεί, πλέον, ανανεωτικό και ριζοσπαστικό στοιχείο της σύγχρονης πολιτικής της ταυτότητας».

Για τις καταλήψεις στα σχολεία, ο υπουργός Εσωτερικών υπογραμμίζει, «Το χειρότερο σχολείο είναι το κλειστό σχολείο. Και αυτό αφορά κάθε γειτονιά της Ελλάδας και κάθε σχολείο οποιασδήποτε βαθμίδας». Απευθύνει, δε, έκκληση, «Να πρυτανεύσει το μέτρο και η λογική και να σταματήσουν οι καταλήψεις. Ιδίως για τα παιδιά των φτωχών και αδύναμων οικογενειών, είναι πολύ κρίμα να χάνουν δεκάδες μέρες μαθημάτων που δύσκολα θα αντικατασταθούν και να αποσυντονίζονται οι προσπάθειές τους».

Για όσους αμφισβητούν τους κινδύνους από τον κορονοϊό, τους καλεί «να ρωτήσουν όσους νόσησαν και εκείνους που έχασαν συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά να δουν και τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μία μάχη δύσκολη, αλλά με πειθαρχία και αλληλεγγύη μπορούμε να βγούμε και πάλι νικητές».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτηρίζει την αντιπολιτευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ απογοητευτική και επισημαίνει, «Εξακολουθεί να κάνει πολιτική, συνήθως, με όρους της δεκαετίας του '80. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες σημειώνω πιο υπεύθυνες φωνές που αντέκρουσαν τους απαράδεκτους, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ενάντια στον πρωθυπουργό».