Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τρίτη

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ. Που θα είναι έντονα τα φαινόμενα.

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που είχε εκδοθεί την περασμένη Παρασκευή (25/09) προχώρησε η ΕΜΥ.



Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από τα ξημερώματα της Δευτέρας και το Ιόνιο, ενώ στη συνέχεια το μέτωπο θα κινηθεί δυτικότερα.

Συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και βαθμιαία την υπόλοιπη Πελοπόννησο και πρόσκαιρα την ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία. Εξασθένηση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.



Τη νύχτα της Δευτέρας και τις πρωινές ώρες της Τρίτης τα έντονα φαινόμενα είναι πιθανό να επηρεάσουν τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.