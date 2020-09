Κοινωνία

Στην εντατική ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

Ποιός ο λόγος εισαγωγής του προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κρήτης σε ΜΕΘ. Τί αναφέρει ο Διοικητής του Νοσοκομείου.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εισήχθη, σήμερα το μεσημέρι, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ειρηναίος, καθώς παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα.

Όπως ανέφερε ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, στο flashnews.gr, από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε αναπνευστική ανεπάρκεια η οποία προς το παρόν αντιμετωπίζεται συντηρητικά.

Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εισαγωγή του 87χρονου προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κρήτης, στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.