Κοινωνία

Εξαπατούσαν ηλικιωμένους τάζοντας αναδρομικά συντάξεων και επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία. Πως οι επιτήδειοι εξαπατούσαν τους ανυποψίαστους πολίτες.

Στη σύλληψη πέντε Ελλήνων και ενός αλλοδαπού, οι οποίοι διέπρατταν απάτες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στη Νίκαια. Στη σχηματισθείσα δικογραφία του Τμήματος Ασφαλείας Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη περιλαμβάνονται επιπλέον και άλλοι κατηγορούμενοι για τα ίδια αδικήματα, μεταξύ αυτών και Έλληνας έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης, που ήταν το ηγετικό μέλος της συμμορίας.

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, το ηγετικό μέλος που τυγχάνει έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης επικοινώνησε τηλεφωνικά στις 22-9-2020 με ηλικιωμένη και με το πρόσχημα ότι θα εισπράξει αναδρομικά συντάξεων την έπεισε να καταθέσει το χρηματικό ποσό των 8.800 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό ημεδαπής, μέλους της συμμορίας.

Τα ανωτέρω συλληφθέντα μέλη αρχικά μετέβησαν σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αθήνα για να κάνει μια γυναίκα ανάληψη μέρους του ποσού με τη χρήση τραπεζικής κάρτας και στη συνέχεια μετέβησαν σε υποκατάστημα στη Νίκαια προκειμένου να προβεί στην ανάληψη του υπολοίπου ποσού από το ταμείο. Ωστόσο, η παθούσα είχε προλάβει να καταγγείλει τη συναλλαγή που πραγματοποίησε, καθώς αντιλήφθηκε την απάτη σε βάρος της. Αμέσως μετά, αστυνομικοί που έσπευσαν στο υποκατάστημα συνέλαβαν την ημεδαπή, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη που την περίμεναν σε κοντινό σημείο

Επίσης, εξιχνιάστηκε ακόμη μία περίπτωση απάτης σε βάρος ημεδαπής μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, με ομιλητή το ανωτέρω ηγετικό μέλος, όπου με το πρόσχημα ότι επρόκειτο να λάβει επιδότηση από το ΕΣΠΑ την έπεισε να καταθέσει το χρηματικό ποσό των 2.850 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ με ταχυδρομική επιταγή.

Από την έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του ήδη κρατούμενου αρχηγικού μέλους της συμμορίας και άλλων μελών είχε σχηματισθεί δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου για παρόμοια αδικήματα. Συγκεκριμένα είχαν εξιχνιαστεί 70 περιπτώσεις απάτης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, ενώ η έρευνα για συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.