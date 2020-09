Κοινωνία

ΓΓΠΠ: Οδηγίες στους πολίτες για την κακοκαιρία

Οι συστάσεις της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα.

Οδηγίες προς τους πολίτες για την επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς, σύμφωνα με την ΕΜΥ, το εν ισχύ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού παρατείνεται έως και τις πρωινές ώρες της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν:

1. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (28-9-2020) τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και βαθμιαία την υπόλοιπη Πελοπόννησο και πρόσκαιρα την Ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία. Εξασθένηση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

2. Τη νύχτα της Δευτέρας και τις πρωινές ώρες της Τρίτης (29-9-2020) τα έντονα φαινόμενα είναι πιθανό να επηρεάσουν τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα, τα οποία εάν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.