Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: “Αυτοκτόνησε” στο Αμβούργο

Δεν κατάφερε να επικρατήσει του Ρώσου στον τελικό και έτσι, έφτασε στην «πηγή, αλλά νερό δεν ήπιε».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο σε τουρνουά ATP 500, καθώς μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, που είχε διάρκεια δύο ώρες και 21 λεπτά, ηττήθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε στο Αμβούργο, από τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-4, 3-6, 7-5.

Στο πρώτο σετ, ο Ρούμπλεφ, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 14 της παγκόσμιας κατάταξης, ήταν εντυπωσιακός και αφού «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του Τσιτσιπά, απέκτησε πλεονέκτημα δύο γκέιμ (4-2), το οποίο και διατήρησε μέχρι το 6-4, κερδίζοντας το πρώτο σετ, μετά από 43 λεπτά αγώνα.

Ο 23χρονος Τσιτσιπάς (Νο 6 στον κόσμο) δεν είχε περιθώρια να κάνει κάτι άλλο, εκτός από το να αντιδράσει. Και το έπραξε με τον καλύτερο τρόπο στο δεύτερο σετ, καθώς προηγήθηκε 3-1 με μπρέικ και κράτησε αυτό το ασφαλές προβάδισμα μέχρι το 6-3 σε 41 λεπτά.

Η «ώρα της αλήθειας» για τους δύο νεαρούς, οι οποίοι προσέφεραν πλούσιο θέαμα, είχε φθάσει, καθώς ο νικητής του τρίτου σετ θα κατακτούσε και το τρόπαιο.

Με ανεβασμένη ψυχολογία και συγκέντρωση, ο «Tsitsifast» κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του Ρούμπλεφ και να προηγηθεί με 2-1, μετά από 16 λεπτά στο τρίτο σετ. Όμως, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κράτησε το σερβίς του, με αποτέλεσμα ο τελικός να... αρχίσει ξανά. Ο Τσιτσιπάς... απάντησε αμέσως στον 23χρονο Ρώσο και προηγήθηκε με 3-2, ενώ αποφεύγοντας προηγούμενα λάθη δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο του και απέκτησε προβάδισμα δύο γκέιμ (4-2). Ο Ρούμπλεφ υπερασπίσθηκε το σερβίς του, όπως έκανε στην συνέχεια και ο Τσιτσιπάς (5-3), ο οποίος ήθελε ένα γκέιμ για να κατακτήσει το τρόπαιο. Όμως ο Ρωσος δεν είχε πει την «τελευταία λέξη», καθώς αφού κράτησε το σερβίς του, κατάφερε να κάνει μπρέικ και να ισοφαρίσει σε 5-5.

Η αγωνία έφθασε στο κατακόρυφο, με τον Ρούμπλεφ να εκμεταλλεύεται την άριστη ψυχολογία, να προηγείται με 6-5 και να φθάνει στην νίκη «σπάζοντας» για τελευταία φορά το σερβίς του Τσιτσιπά.