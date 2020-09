Οικονομία

Σταϊκούρας για καθολικό lockdown: έως 3% του ΑΕΠ το μηναίο κόστος

Έτοιμο να υποστηρίξει οποιαδήποτε επιλογή της Κυβέρνησης το υπουργείο Οικονομικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών, είναι έτοιμο να στηρίξει τις όποιες επιλογές κάνει η Κυβέρνηση στις μάχες για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, αλλά και σε οιοδήποτε εθνικό μέτωπο, τονίζει ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας σε δήλωση του στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής»

Ο κ. Σταϊκούρας επισημαίνει ότι κάθε περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας έχει κόστος για την πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά και όσο πιο πολλοί και αυστηροί είναι οι περιορισμοί και όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκειά τους, τόσο πιο οδυνηρές είναι οι επιπτώσεις σε κοινωνία και οικονομία.

Παραθέτει προσεγγιστικούς υπολογισμούς, από την πρόσφατη εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι ανεβάζουν το μηνιαίο κόστος επιβολής ενός καθολικού lockdown περίπου στο 2,5%-3% του ΑΕΠ της κάθε χώρας, κόστος, το οποίο, όπως σημειώνει, μπορεί να περιοριστεί, κυρίως, με δημόσιες παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Και εξηγεί στη συνέχεια: «Αυτό πράττει η Κυβέρνηση, με μέθοδο, συνέπεια και δικαιοσύνη. Παράλληλα, χτίσαμε ταμειακά διαθέσιμα, σε συνθήκες ιδιαίτερης υγειονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Με την παραπάνω στρατηγική, η οποία επικροτήθηκε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στην 7η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας, έχουμε διασφαλίσει πόρους που ανέρχονται, αυτή τη στιγμή, στα 37,7 δισ. ευρώ».

«Δεν συμμεριζόμαστε τις – εκ μέρους ορισμένων – καταστροφολογίες, αλλά απεναντίας λειτουργούμε ρεαλιστικά και σταθεροποιητικά, για την οικονομία και την κοινωνία. Εργαζόμαστε προκειμένου να ανταποκριθούμε στην απευκταία μακρά παράταση της πρωτόγνωρης δοκιμασίας, και να διασφαλίσουμε εφεδρείες για ένα μέλλον γεμάτο προκλήσεις» αναφέρει ο υπουργός και δηλώνει «ρεαλιστικά αισιόδοξος» ότι «με σκληρή δουλειά, με συνεκτικό και δυναμικό σχέδιο και με αυτοπεποίθηση, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις δύσκολες συνθήκες και να ξαναπιάσουμε – το συντομότερο δυνατό – το “νήμα” από το σημείο που το είχαμε αφήσει πριν από τον περασμένο Μάρτιο».

«Έχουμε μόνο μία επιλογή. Να κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή, την οικονομία της πιο παραγωγική και την κοινωνία μας πιο δίκαιη και συνεκτική. Θα τα καταφέρουμε!», καταλήγει στη δήλωση του ο κ. Σταϊκούρας.