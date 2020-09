Κοινωνία

Σπείρα νεαρών έκανε… μία διάρρηξη την εβδομάδα (εικόνες)

Πως έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών οι νεαροί δράστες με την πλούσια δράση. Πώς “χτυπούσε” η συμμορία.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφάλειας Ελευσίνας, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από οικίες στις περιοχές Ελευσίνας και Άνω Λιοσίων.

Συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής του Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου και της Ο.Π.Κ.Ε., δύο Έλληνες, ηλικίας 17 και 19 ετών, μέλη της σπείρας. Αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Ειδικότερα και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι από τα τέλη του μηνός Ιουλίου, είχαν συγκροτήσει σπείρα που διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από οικίες στις περιοχές Ελευσίνας και Άνω Λιοσίων.

Ως προς τον τρόπο δράσης, επέλεγαν οικίες που απουσίαζαν οι ένοικοι και κυρίως πρωινές ή μεσημβρινές ώρες, εισέρχονταν σε αυτές, παραβιάζοντας παράθυρα ή μπαλκονόπορτες και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τιμαλφή και ηλεκτρονικές συσκευές.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος από χρυσαφικά, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, κυνηγετικά φυσίγγια, μαχαίρι και το χρηματικό ποσό των 115 ευρώ.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί οκτώ 8 περιπτώσεις κλοπών, κατά μέσο όρο δηλαδή τα μέλη της σπείρας διέπρατταν μια διάρρηξη την εβδομάδα.